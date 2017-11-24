Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Число погибших при атаке на мечеть в Египте достигло 200 человек

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    • Фото: @musab_erturk / twitter.com
    Число погибших при атаке на мечеть в Египте достигло 200 человек

    Число погибших при атаке на мечеть в Египте достигло 200 человек

    Число погибших при атаке на мечеть в Египте достигло 200 человек
  • Фото: @musab_erturk / twitter.com

    • Количество жертв теракта в мечети на севере Синайского полуострова выросло по меньшей мере до 200 человек.

    Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, также увеличилось и число пострадавших — до 130 человек.

    Террористическая атака на суфийскую мечеть в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова была совершена во время пятничной молитвы. По некоторым данным, в момент атаки в мечети находилось около 500 прихожан, среди них много детей. Террористы сначала взорвали в мечети бомбу, а потом стали расстреливать выбегающих людей из пулеметов, установленных на четырех джипах.



    Сейчас во всех больницах провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Под усиленную охрану взяты все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви. Армия и полиция прочесывают местность в поисках причастных к атаке. Теракт расследует специальная комиссия Министерства внутренних дел Египта.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.

    Ранее президент России Владимир Путин направил главе Египта телеграмму с соболезнованиями и заявил о готовности России к дальнейшему наращиванию взаимодействия в борьбе с силами международного терроризма.

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