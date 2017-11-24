Порнобог: как лидер подмосковной секты зарабатывал миллионы на секс-рабынях

Никому не известная организация из России попыталась буквально завалить европейский рынок актрисами для съемок в порно. Кто стоит за организацией грандиозной
секс-экспансии?
|
12092
Лидер скандально известной секты «Каула Дхарма» недавно был задержан в Болгарии, где он скрывался. Если верховного жреца, который называет себя Митрадевананда Парамахамса (если коротко — Митрадев), признают виновным, ему грозит длительный тюремный срок, и вернуться к прежней роскоши ему доведется не скоро. Перед бегством из России лидер секты больше года вместе с последовательницами прожил в Подмосковье в шикарном особняке площадью более 700 квадратных метров. Отсюда, говорят сыщики, сектанты в прямом эфире на весь Интернет демонстрировали свои тренинги, призывали к наслаждениям без каких-либо ограничений и требовали любить и почитать Митрадева.
Так кто он такой — этот Митрадевананда Парамахамса? Откуда взялся доморощенный брахман? Родился Митрадев (в миру Сережа Кириенко) в Хабаровске. Вырос в хрущевке, в которой до сих пор живут его родители. Они ни йоги и не брахманы, а божественного сына не видели уже несколько лет. Дела у любителя йоги пошли в гору после переезда в Москву. Здоровый образ жизни сейчас в моде, так что первых учениц он нашел быстро. Потом переименовал себя в гуру, затем в брахмана. А затем и вовсе перестал мелочиться — назвался богом.
Среди своих последовательниц, которых о заманивал рассказами о грядущем финансовом благополучии, Сережа-брахман проповедовал так называемую вселенскую любовь. Главное условие — безоговорочное подчинение гуру, то есть ему. Однако помощь и божественное покровительство Митрадев предлагал далеко не всем. Предпочтение отдавалось претенденткам помоложе и посмазливее. Чтобы оценить девушек, гуру даже придумал своеобразный конкурс с заявками в жены. По словам экспертов, Митрадев внушал девушкам, что духовный рост и просветление невозможны без участия в откровенном кино. И они отдавались съемочному процессу без остатка.
По данным полицейским, в секте Каула Дхарма состояли как минимум 15 женщин. Сколько на самом деле у гуру было наложниц, можно только предполагать. Сами последовательницы признавались, что, снимаясь в порно, они приносили своему наставнику по несколько миллионов рублей в месяц. Есть у правоохранителей и еще один вопрос — что было с детьми, с которыми женщины уже оказывались в секте? Ведь на аккаунтах организации есть несколько видеозаписей с несовершеннолетними.
Подробности — в программе «ЧП. Расследование».
Так кто он такой — этот Митрадевананда Парамахамса? Откуда взялся доморощенный брахман? Родился Митрадев (в миру Сережа Кириенко) в Хабаровске. Вырос в хрущевке, в которой до сих пор живут его родители. Они ни йоги и не брахманы, а божественного сына не видели уже несколько лет. Дела у любителя йоги пошли в гору после переезда в Москву. Здоровый образ жизни сейчас в моде, так что первых учениц он нашел быстро. Потом переименовал себя в гуру, затем в брахмана. А затем и вовсе перестал мелочиться — назвался богом.
Среди своих последовательниц, которых о заманивал рассказами о грядущем финансовом благополучии, Сережа-брахман проповедовал так называемую вселенскую любовь. Главное условие — безоговорочное подчинение гуру, то есть ему. Однако помощь и божественное покровительство Митрадев предлагал далеко не всем. Предпочтение отдавалось претенденткам помоложе и посмазливее. Чтобы оценить девушек, гуру даже придумал своеобразный конкурс с заявками в жены. По словам экспертов, Митрадев внушал девушкам, что духовный рост и просветление невозможны без участия в откровенном кино. И они отдавались съемочному процессу без остатка.
По данным полицейским, в секте Каула Дхарма состояли как минимум 15 женщин. Сколько на самом деле у гуру было наложниц, можно только предполагать. Сами последовательницы признавались, что, снимаясь в порно, они приносили своему наставнику по несколько миллионов рублей в месяц. Есть у правоохранителей и еще один вопрос — что было с детьми, с которыми женщины уже оказывались в секте? Ведь на аккаунтах организации есть несколько видеозаписей с несовершеннолетними.
Подробности — в программе «ЧП. Расследование».
Комментарии