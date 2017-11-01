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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Болгария выдала России лидера подмосковной порносекты «Каула Дхарма»

    1 комментарий
    • Фото: youtube.com
    Болгария выдала России лидера подмосковной порносекты «Каула Дхарма»

    Болгария выдала России лидера подмосковной порносекты «Каула Дхарма»

    Болгария выдала России лидера подмосковной порносекты «Каула Дхарма»
  • Фото: youtube.com

    • Духовного лидера известной подмосковной порносекты «Каула Дхарма» Сергея Кириенко, обвиняемого в сексуальных преступлениях, экстрадировали из Болгарии в Россию.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД: «Сотрудники российского Бюро Интерпола совместно с ФСИН экстрадировали из Болгарии в Россию лидера движения „Каула Дхарма“. Он обвиняется в совершении преступлений статьям „Истязание“ и „Насильственные действия сексуального характера“».

    Как сообщает «Интерфакс», «брахмана» Митрадевананду Парамахамсу (именно так именовали адепты Сергея Кириенко), должны были доставить в Россию еще в конце сентября. Однако экстрадицию отложили из-за проблем обвиняемого со здоровьем.

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    Напомним, «Каула Дхарма» получила известность после того, как в Москве пропал шестилетний мальчик. Оказалось, что его мать вступила в порносекту, одним из обязательных условий членства в которой было участие в оргиях, и полностью доверилась «брахману». Вскоре она перестала выходить на связь с родственниками и пропала вместе с сыном. Позже мальчика нашли на территории Белоруссии, а его мать — в одном из эскорт-агентств в Латинской Америке.

    Руководителей секты удалось обнаружить в Болгарии. В августе по линии Интерпола в Россию экстрадировали фактического руководителя секты Татьяну Северцеву. Один из похитителей ребенка Дмитрий Цатурьян также находится под стражей.

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