Болгария выдала России лидера подмосковной порносекты «Каула Дхарма»

Духовного лидера известной подмосковной порносекты «Каула Дхарма» Сергея Кириенко, обвиняемого в сексуальных преступлениях, экстрадировали из Болгарии в Россию.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «Сотрудники российского Бюро Интерпола совместно с ФСИН экстрадировали из Болгарии в Россию лидера движения „Каула Дхарма“. Он обвиняется в совершении преступлений статьям „Истязание“ и „Насильственные действия сексуального характера“».
Как сообщает «Интерфакс», «брахмана» Митрадевананду Парамахамсу (именно так именовали адепты Сергея Кириенко), должны были доставить в Россию еще в конце сентября. Однако экстрадицию отложили из-за проблем обвиняемого со здоровьем.
Напомним, «Каула Дхарма» получила известность после того, как в Москве пропал шестилетний мальчик. Оказалось, что его мать вступила в порносекту, одним из обязательных условий членства в которой было участие в оргиях, и полностью доверилась «брахману». Вскоре она перестала выходить на связь с родственниками и пропала вместе с сыном. Позже мальчика нашли на территории Белоруссии, а его мать — в одном из эскорт-агентств в Латинской Америке.
Руководителей секты удалось обнаружить в Болгарии. В августе по линии Интерпола в Россию экстрадировали фактического руководителя секты Татьяну Северцеву. Один из похитителей ребенка Дмитрий Цатурьян также находится под стражей.
Как сообщает «Интерфакс», «брахмана» Митрадевананду Парамахамсу (именно так именовали адепты Сергея Кириенко), должны были доставить в Россию еще в конце сентября. Однако экстрадицию отложили из-за проблем обвиняемого со здоровьем.
Напомним, «Каула Дхарма» получила известность после того, как в Москве пропал шестилетний мальчик. Оказалось, что его мать вступила в порносекту, одним из обязательных условий членства в которой было участие в оргиях, и полностью доверилась «брахману». Вскоре она перестала выходить на связь с родственниками и пропала вместе с сыном. Позже мальчика нашли на территории Белоруссии, а его мать — в одном из эскорт-агентств в Латинской Америке.
Руководителей секты удалось обнаружить в Болгарии. В августе по линии Интерпола в Россию экстрадировали фактического руководителя секты Татьяну Северцеву. Один из похитителей ребенка Дмитрий Цатурьян также находится под стражей.
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