В Москву доставили основательницу известной порносекты: видео

Фактического руководителя секты «Каула Дхарма» Татьяну Северцеву экстрадировали по линии Интерпола из болгарского Бургаса. По данным силовиков, она руководила сектой, а так называемый духовный лидер («брахман») в основном проводил обряды и устраивал оргии с последователями.
Участие в оргиях было одним из обязательных условий членства в секте. Записи со сценами группового секса сектанты выкладывали в Интернет или продавали.
Секта приобрела известность после того, как в Москве пропал пятилетний Яков. Выяснилось, что его мать вступила в сообщество и полностью доверилась «брахману» Митрадевананду Парамахамсу (по паспорту — Сергей Кириенко). Женщина перестала выходить на связь с родственниками и пропала вместе с сыном. Позже мальчика нашли на территории Белоруссии, а его мать — в одном из эскорт-агентств в Латинской Америке. Один из похитителей ребенка Дмитрий Цатурьян уже находится под стражей.
Против организаторов секты возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям «Истязание» и «Насильственные действия сексуального характера».
Депортировать одну из ключевых фигуранток дела удалось благодаря сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по Москве и оперативникам МУРа в сотрудничестве со спецслужбами Болгарии, где до последнего момента находилась вся верхушка секты. В ближайшее время в Россию доставят и «брахмана».
Секта приобрела известность после того, как в Москве пропал пятилетний Яков. Выяснилось, что его мать вступила в сообщество и полностью доверилась «брахману» Митрадевананду Парамахамсу (по паспорту — Сергей Кириенко). Женщина перестала выходить на связь с родственниками и пропала вместе с сыном. Позже мальчика нашли на территории Белоруссии, а его мать — в одном из эскорт-агентств в Латинской Америке. Один из похитителей ребенка Дмитрий Цатурьян уже находится под стражей.
Против организаторов секты возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям «Истязание» и «Насильственные действия сексуального характера».
Депортировать одну из ключевых фигуранток дела удалось благодаря сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по Москве и оперативникам МУРа в сотрудничестве со спецслужбами Болгарии, где до последнего момента находилась вся верхушка секты. В ближайшее время в Россию доставят и «брахмана».
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