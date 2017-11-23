CNN сравнил сочинские встречи Путина с Ялтинской конференцией 1945 года

Без России мира в сирийском конфликте достичь не удастся, пишут западные СМИ, но не исключено, что основные игроки в регионе теперь попытаются «распилить» истерзанную конфликтом страну.
В мировой прессе сегодня обсуждают итоги трехстороннего саммита в Сочи, на котором президенты России, Ирана и Турции провели переговоры о послевоенном будущем Сирии. Некоторые зарубежные издания пишут, что эти союзники теперь прочно владеют инициативой в политическом процессе. В то же время в американской прессе появились сообщения, что США пытаются сыграть в свою игру — сохранить военное присутствие в Сирии и после разгрома террористов.
Без российского президента Путина Башара Асада давно бы уже не было, без России мира в сирийском конфликте не достичь, — таков тон комментариев в западных СМИ. Он значительно отличается от критического тона, какой был два с лишним года назад, когда Россия пришла на помощь Сирии, практически захваченной ИГИЛ. Сочинскую встречу президентов стран-победительниц в борьбе с терроризмом даже сравнили на CNN с исторической конференцией союзников в Ялте в феврале 1945 года, за три месяца до окончательного разгрома фашизма.
Несмотря на совместное заявление трех лидеров, где они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, британская Times считает, что новый международный триумвират собирается «распилить регион». Отпилить кусок способны как раз США, которые не планируют покидать район своей дислокации в Сирии, где действуют без официального приглашения законных властей.
На Западе особо отметили, что накануне встречи трех президентов к Путину в Сочи приезжал Башар Асад, обычно не покидающий свою страну. Сирийское новостное агентство SANA пишет о благодарности, которую Асад выразил дружественному народу за все, что он сделал для Сирии.
По мнению немецкого издания Handelsblatt, Россия заинтересована в том, чтобы в кресле президента Сирии сидел союзник. «Лидеры России, Турции и Ирана ведут переговоры о будущем Сирии, — пишет газета — и, должно быть, об окончании военных действий. Структуру власти они, вероятно, на долгое время выстроят в своих интересах. США и Европа в этом не участвуют, Западу остается только роль зрителя».
Итальянская Corriere della Serra считает проект Путина по Сирии самым конкретным из имеющихся. «Сирийский мир, если он в итоге действительно установится, будет, вне всякого сомнения, подписан именем Владимира Путина, которому удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии. Путин получил молчаливый „зеленый свет“ от американцев в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося накануне встречи с Эрдоганом и Рухани в Сочи».
В самое ближайшее время в Сочи пройдет конгресс сирийского национального единства, на основе новой конституции Сирии будут проведены выборы под контролем ООН.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Без российского президента Путина Башара Асада давно бы уже не было, без России мира в сирийском конфликте не достичь, — таков тон комментариев в западных СМИ. Он значительно отличается от критического тона, какой был два с лишним года назад, когда Россия пришла на помощь Сирии, практически захваченной ИГИЛ. Сочинскую встречу президентов стран-победительниц в борьбе с терроризмом даже сравнили на CNN с исторической конференцией союзников в Ялте в феврале 1945 года, за три месяца до окончательного разгрома фашизма.
Несмотря на совместное заявление трех лидеров, где они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, британская Times считает, что новый международный триумвират собирается «распилить регион». Отпилить кусок способны как раз США, которые не планируют покидать район своей дислокации в Сирии, где действуют без официального приглашения законных властей.
На Западе особо отметили, что накануне встречи трех президентов к Путину в Сочи приезжал Башар Асад, обычно не покидающий свою страну. Сирийское новостное агентство SANA пишет о благодарности, которую Асад выразил дружественному народу за все, что он сделал для Сирии.
По мнению немецкого издания Handelsblatt, Россия заинтересована в том, чтобы в кресле президента Сирии сидел союзник. «Лидеры России, Турции и Ирана ведут переговоры о будущем Сирии, — пишет газета — и, должно быть, об окончании военных действий. Структуру власти они, вероятно, на долгое время выстроят в своих интересах. США и Европа в этом не участвуют, Западу остается только роль зрителя».
Итальянская Corriere della Serra считает проект Путина по Сирии самым конкретным из имеющихся. «Сирийский мир, если он в итоге действительно установится, будет, вне всякого сомнения, подписан именем Владимира Путина, которому удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии. Путин получил молчаливый „зеленый свет“ от американцев в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося накануне встречи с Эрдоганом и Рухани в Сочи».
В самое ближайшее время в Сочи пройдет конгресс сирийского национального единства, на основе новой конституции Сирии будут проведены выборы под контролем ООН.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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