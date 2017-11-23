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    Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента. Асад, войны и вооруженные конфликты, Иран, Путин, Сирия, СМИ, США, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

    Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

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    Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

    Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

    Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

      Сегодня мировая пресса обсуждает итоги встреч Владимира Путина последних дней. В Сочи он беседовал с Башаром Асадом, а накануне провел трехстороннюю встречу с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Обсуждали борьбу с терроризмом и восстановление мирной жизни в Сирии.

      Как СМИ оценили участие России в политическом урегулировании на Ближнем Востоке — тем более в преддверии Конгресса народов Сирии, который должен состояться в ближайшее время на черноморском побережье, узнала корреспондент НТВ Дина Иванова.

      Переговоры лидеров России, Ирана и Турции в Сочи еще до их начала называли историческими. Некоторые даже сравнивали по значимости с ялтинской конференцией 1945 года. Неудивительно, что об итогах саммита сегодня говорят и пишут практические все ведущие СМИ. «Сирийский мир, если он в итоге установится, будет подписан именем Владимира Путина, которому удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии» — это мнение корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera.

      Турецкая Hurriyet и вовсе заявляет: «Шаги, предпринятые Россией при подготовке саммита по сирийскому урегулированию, достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений».

      Оценивая позиции каждого из участников встречи на высшем уровне в Сочи, журналист британской The Times отмечает, что все трое что-то выиграли: Путин укрепил российские позиции в Сирии, Рухани — иранскую зону влияния в Леванте и предотвратил свержение Асада, Эрдоган добился того, чтобы курды не смогли получить контроль над большей частью турецко-сирийской границы.

      По мнению немецкого издания Suddeutsche Zeitung, Россия сегодня играет главную роль в урегулировании сирийского кризиса. А влияние США напротив в этом вопросе все меньше: «новая сила России — это, по существу, слабость Америки», отмечает издание. «Американцы, уже отошедшие в сторону при администрации Обамы, проявляют еще большую нерешительность в Сирии при Дональде Трампе», — продолжает мысль французское издание Le Figaro.

      И вот американский ответ: The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что даже после разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) Пентагон намерен сохранить военное присутствие на севере Сирии. Более того, по данным некоторых журналистов, США хотят учредить в регионе новую местную власть, независимую от официального Дамаска и президента Асада.

      Если верить этой, конечно, неофициальной информации, у Америки есть свой альтернативный сирийский сценарий, который во многом противоречит договоренностям, достигнутым накануне в Сочи.

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