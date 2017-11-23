Мировая пресса обсуждает сочинские встречи российского президента

Сегодня мировая пресса обсуждает итоги встреч Владимира Путина последних дней. В Сочи он беседовал с Башаром Асадом, а накануне провел трехстороннюю встречу с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Обсуждали борьбу с терроризмом и восстановление мирной жизни в Сирии.
Как СМИ оценили участие России в политическом урегулировании на Ближнем Востоке — тем более в преддверии Конгресса народов Сирии, который должен состояться в ближайшее время на черноморском побережье, узнала корреспондент НТВ Дина Иванова.
Переговоры лидеров России, Ирана и Турции в Сочи еще до их начала называли историческими. Некоторые даже сравнивали по значимости с ялтинской конференцией 1945 года. Неудивительно, что об итогах саммита сегодня говорят и пишут практические все ведущие СМИ. «Сирийский мир, если он в итоге установится, будет подписан именем Владимира Путина, которому удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии» — это мнение корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera.
Турецкая Hurriyet и вовсе заявляет: «Шаги, предпринятые Россией при подготовке саммита по сирийскому урегулированию, достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений».
Оценивая позиции каждого из участников встречи на высшем уровне в Сочи, журналист британской The Times отмечает, что все трое что-то выиграли: Путин укрепил российские позиции в Сирии, Рухани — иранскую зону влияния в Леванте и предотвратил свержение Асада, Эрдоган добился того, чтобы курды не смогли получить контроль над большей частью турецко-сирийской границы.
По мнению немецкого издания Suddeutsche Zeitung, Россия сегодня играет главную роль в урегулировании сирийского кризиса. А влияние США напротив в этом вопросе все меньше: «новая сила России — это, по существу, слабость Америки», отмечает издание. «Американцы, уже отошедшие в сторону при администрации Обамы, проявляют еще большую нерешительность в Сирии при Дональде Трампе», — продолжает мысль французское издание Le Figaro.
И вот американский ответ: The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что даже после разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) Пентагон намерен сохранить военное присутствие на севере Сирии. Более того, по данным некоторых журналистов, США хотят учредить в регионе новую местную власть, независимую от официального Дамаска и президента Асада.
Если верить этой, конечно, неофициальной информации, у Америки есть свой альтернативный сирийский сценарий, который во многом противоречит договоренностям, достигнутым накануне в Сочи.
Переговоры лидеров России, Ирана и Турции в Сочи еще до их начала называли историческими. Некоторые даже сравнивали по значимости с ялтинской конференцией 1945 года. Неудивительно, что об итогах саммита сегодня говорят и пишут практические все ведущие СМИ. «Сирийский мир, если он в итоге установится, будет подписан именем Владимира Путина, которому удалось предстать единственным игроком, способным к конкретным действиям в этом сложнейшем сценарии» — это мнение корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera.
Турецкая Hurriyet и вовсе заявляет: «Шаги, предпринятые Россией при подготовке саммита по сирийскому урегулированию, достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений».
Оценивая позиции каждого из участников встречи на высшем уровне в Сочи, журналист британской The Times отмечает, что все трое что-то выиграли: Путин укрепил российские позиции в Сирии, Рухани — иранскую зону влияния в Леванте и предотвратил свержение Асада, Эрдоган добился того, чтобы курды не смогли получить контроль над большей частью турецко-сирийской границы.
По мнению немецкого издания Suddeutsche Zeitung, Россия сегодня играет главную роль в урегулировании сирийского кризиса. А влияние США напротив в этом вопросе все меньше: «новая сила России — это, по существу, слабость Америки», отмечает издание. «Американцы, уже отошедшие в сторону при администрации Обамы, проявляют еще большую нерешительность в Сирии при Дональде Трампе», — продолжает мысль французское издание Le Figaro.
И вот американский ответ: The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что даже после разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) Пентагон намерен сохранить военное присутствие на севере Сирии. Более того, по данным некоторых журналистов, США хотят учредить в регионе новую местную власть, независимую от официального Дамаска и президента Асада.
Если верить этой, конечно, неофициальной информации, у Америки есть свой альтернативный сирийский сценарий, который во многом противоречит договоренностям, достигнутым накануне в Сочи.
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