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    Друг Джигарханяна назвал ложью сообщение о госпитализации актера

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Друг Джигарханяна назвал ложью сообщение о госпитализации актера

    Друг Джигарханяна назвал ложью сообщение о госпитализации актера

    Друг Джигарханяна назвал ложью сообщение о госпитализации актера
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на отдыхе в пансионате и чувствует себя хорошо, заявил друг актера Артур Согомонян.

    Бизнесмен Артур Согомонян, который является близким другом Армена Джигарханяна и его опекуном, назвал очередной ложью заявления о тяжелом состоянии знаменитого актера и его госпитализации, передает РИА Новости.

    По словам Согомоняна, Джигарханян отправился не в больницу, а в пансионат — на отдых. При этом сам вышел из театра, сел в автомобиль с водителем и уехал.

    Артур Согомонян: «Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!»

    Ранее официальная представительница супруги Джигарханяна Элина Мазур со ссылкой на Юрий Клепикова, которого она назвала «приближенным человеком» актера, сообщила, что Джигарханян был госпитализирован в тяжелом состоянии. Якобы на фоне диабета у него отказали ноги.

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    Мазур также утверждала, что бизнесмен Согомонян, оформив опекунство над Джигарханяном, действует не из лучших побуждений и хочет завладеть имуществом актера — в том числе, квартирой.

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    Со своей стороны, Артур Согомонян уверен, что Виталина Цымбалюк-Романовская сейчас всеми способами пытается захватить контроль над театром имени Джигарханяна. В клевете и воровстве супругу обвиняет и сам актер: Джигарханян уже подал на развод, дата слушаний назначена на 27 ноября.

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    Экс-супруга Джигарханяна против его молодой жены: решающая битва за народного артиста — в «Новых русских сенсациях» на НТВ
    О том, какие страсти кипят в окружении Армена Джигарханяна, можно будет подробно узнать уже в это воскресенье. За день до решения по разводу бывшая супруга Армена Джигарханяна бросит вызов его молодой жене. Две соперницы сойдутся в решающей битве за народного артиста — в программе «Новые русские сенсации», 26 ноября в 18:00 на НТВ.

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