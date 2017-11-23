Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Народный артист СССР, основатель Московского драматического театра Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Dni.Ru со ссылкой на пресс-секретаря театра Наталию Корнееву. По ее словам, у артиста на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков.
В последние месяцы 82-летний народный артист переживает не лучшие времена. В октябре он провел несколько дней в больнице, а теперь ждет начала бракоразводного процесса со своей женой — 37-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую обвиняет в воровстве и намерении захватить под контроль его театром.
Сейчас опеку над Джигарханяном оформил его друг Артур Согомонян. Представители Цымбалюк-Романовской считают, что Согомонян хочет завладеть квартирой Джигарханяна.
В последние месяцы 82-летний народный артист переживает не лучшие времена. В октябре он провел несколько дней в больнице, а теперь ждет начала бракоразводного процесса со своей женой — 37-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую обвиняет в воровстве и намерении захватить под контроль его театром.
Сейчас опеку над Джигарханяном оформил его друг Артур Согомонян. Представители Цымбалюк-Романовской считают, что Согомонян хочет завладеть квартирой Джигарханяна.
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