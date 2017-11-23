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    Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу

    Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу

    Джигарханян в тяжелом состоянии доставлен в больницу
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Народный артист СССР, основатель Московского драматического театра Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Об этом сообщает Dni.Ru со ссылкой на пресс-секретаря театра Наталию Корнееву. По ее словам, у артиста на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков.

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