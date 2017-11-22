Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  

    По делу о перестрелке в «Москва-Сити» арестован директор спортивного клуба

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    По делу о перестрелке в <nobr>«Москва-Сити»</nobr> арестован директор спортивного клуба

    По делу о перестрелке в «Москва-Сити» арестован директор спортивного клуба

    По делу о перестрелке в <nobr>«Москва-Сити»</nobr> арестован директор спортивного клуба
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Пресненский суд Москвы арестовал руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова — участника перестрелки в «Москва-сити».

    Один из подозреваемых по делу о перестрелке у «Москва-Сити» Магомед Исмаилов арестован до 18 января 2018 года. Обвиняемый является директором одного из спортивных столичных центров. В СК РФ отметили, что в клубе Исмаилова занимались и другие участники перестрелки, часть из которых скрылась, передает РИА Новости.

    Исмаилов рассказал, что добровольно явился к следователю, но тот не стал оформлять явку с повинной. «Мне передали телефон следователя, и я набрал. И пришел на Петровку. Пришел объясниться», — пояснил подозреваемый. По версии следствия, мужчина не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. Ему инкриминируется только хулиганство.

    Адвокат Исмаилова настаивал на домашнем аресте, а супруга обвиняемого готова была внести за него залог. Однако судья настоял на помещение подозреваемого в СИЗО.

    Представитель СК РФ по Москве: «Преступление совершено в условиях неочевидности, все обстоятельства еще не установлены, как и соучастники, часть из них скрывается от следствия. Он может связаться с ними и передать информацию», — сказал следователь. Он также опасается, что обвиняемый сможет угрожать потерпевшим, которые в настоящее время проходят в больнице курс лечения. «Вина Исмаилова подтверждается свидетелями и потерпевшими, есть протокол опознания».

    Также в Пресненском суде Москвы сейчас решается вопрос о мере пресечения одному из участников конфликта Эльдару Хамидову.

    смотретьУчастникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение
    Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение
    Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу, 17 ноября. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке были задержаны шесть человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru