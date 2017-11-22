По делу о перестрелке в «Москва-Сити» арестован директор спортивного клуба

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова — участника перестрелки в
«Москва-сити».
Один из подозреваемых по делу о перестрелке у «Москва-Сити» Магомед Исмаилов арестован до 18 января 2018 года. Обвиняемый является директором одного из спортивных столичных центров. В СК РФ отметили, что в клубе Исмаилова занимались и другие участники перестрелки, часть из которых скрылась, передает РИА Новости.
Исмаилов рассказал, что добровольно явился к следователю, но тот не стал оформлять явку с повинной. «Мне передали телефон следователя, и я набрал. И пришел на Петровку. Пришел объясниться», — пояснил подозреваемый. По версии следствия, мужчина не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. Ему инкриминируется только хулиганство.
Адвокат Исмаилова настаивал на домашнем аресте, а супруга обвиняемого готова была внести за него залог. Однако судья настоял на помещение подозреваемого в СИЗО.
Представитель СК РФ по Москве: «Преступление совершено в условиях неочевидности, все обстоятельства еще не установлены, как и соучастники, часть из них скрывается от следствия. Он может связаться с ними и передать информацию», — сказал следователь. Он также опасается, что обвиняемый сможет угрожать потерпевшим, которые в настоящее время проходят в больнице курс лечения. «Вина Исмаилова подтверждается свидетелями и потерпевшими, есть протокол опознания».
Также в Пресненском суде Москвы сейчас решается вопрос о мере пресечения одному из участников конфликта Эльдару Хамидову.
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу, 17 ноября. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке были задержаны шесть человек.
Исмаилов рассказал, что добровольно явился к следователю, но тот не стал оформлять явку с повинной. «Мне передали телефон следователя, и я набрал. И пришел на Петровку. Пришел объясниться», — пояснил подозреваемый. По версии следствия, мужчина не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. Ему инкриминируется только хулиганство.
Адвокат Исмаилова настаивал на домашнем аресте, а супруга обвиняемого готова была внести за него залог. Однако судья настоял на помещение подозреваемого в СИЗО.
Представитель СК РФ по Москве: «Преступление совершено в условиях неочевидности, все обстоятельства еще не установлены, как и соучастники, часть из них скрывается от следствия. Он может связаться с ними и передать информацию», — сказал следователь. Он также опасается, что обвиняемый сможет угрожать потерпевшим, которые в настоящее время проходят в больнице курс лечения. «Вина Исмаилова подтверждается свидетелями и потерпевшими, есть протокол опознания».
Также в Пресненском суде Москвы сейчас решается вопрос о мере пресечения одному из участников конфликта Эльдару Хамидову.
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу, 17 ноября. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке были задержаны шесть человек.
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