Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    •  

    Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение

    комментировать
    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Участникам перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr> предъявили обвинение

    Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение

    Участникам перестрелки в <nobr>«Москва-Сити»</nobr> предъявили обвинение
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Следствие предъявило обвинение двум участникам перестрелки с охранниками в «Москва-Сити».

    Как сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников, суд получил ходатайства о заключении под стражу обвиняемых Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова.

    Алексей Черников, пресс-секретарь Пресненского суда Москвы: «В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении обвиняемых М. Исмаилова и Э. Хамидова. Хамидов обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), а Исмаилов — по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)».

    смотретьУчастникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение
    Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение
    Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника.

    По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке задержаны шесть человек.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru