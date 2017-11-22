Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение двум участникам перестрелки с охранниками в
«Москва-Сити».
Как сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников, суд получил ходатайства о заключении под стражу обвиняемых Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова.
Алексей Черников, пресс-секретарь Пресненского суда Москвы: «В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении обвиняемых М. Исмаилова и Э. Хамидова. Хамидов обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), а Исмаилов — по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)».
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке задержаны шесть человек.
Алексей Черников, пресс-секретарь Пресненского суда Москвы: «В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении обвиняемых М. Исмаилова и Э. Хамидова. Хамидов обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), а Исмаилов — по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)».
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе два охранника.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке задержаны шесть человек.
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