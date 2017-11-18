Полиция задержала еще двоих подозреваемых в участии в перестрелке в «Москва-Сити»

Столичные полицейские задержали двоих мужчин. Их подозревают в участии в перестрелке, которая накануне произошла на территории
бизнес-центра «Москва-Сити».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве: «В 20:40 в субботу сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города».
Еще четверо подозреваемых были задержаны в субботу. Один из них был ранен, его доставили в больницу.
Напомним, стрельба произошла накануне вечером на территории бизнес-центра «Москва-Сити». По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Перестрелка началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам из-за неправильно припаркованного автомобиля. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Ранения получили 6 человек — охранники и диджей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Еще четверо подозреваемых были задержаны в субботу. Один из них был ранен, его доставили в больницу.
Напомним, стрельба произошла накануне вечером на территории бизнес-центра «Москва-Сити». По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Перестрелка началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам из-за неправильно припаркованного автомобиля. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Ранения получили 6 человек — охранники и диджей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Комментарии