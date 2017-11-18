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    Полиция задержала еще двоих подозреваемых в участии в перестрелке в «Москва-Сити»

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    Полиция задержала еще двоих подозреваемых в участии в перестрелке в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Полиция задержала еще двоих подозреваемых в участии в перестрелке в «Москва-Сити»

    Полиция задержала еще двоих подозреваемых в участии в перестрелке в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Столичные полицейские задержали двоих мужчин. Их подозревают в участии в перестрелке, которая накануне произошла на территории бизнес-центра «Москва-Сити».

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве: «В 20:40 в субботу сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города».

    Еще четверо подозреваемых были задержаны в субботу. Один из них был ранен, его доставили в больницу.

    смотретьЗадержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити»
    Задержаны четверо участников перестрелки в «Москва-Сити»
    Напомним, стрельба произошла накануне вечером на территории бизнес-центра «Москва-Сити». По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Перестрелка началась после того, как охрана сделала замечание сидящим в Mercedes водителю и пассажирам из-за неправильно припаркованного автомобиля. По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Ранения получили 6 человек — охранники и диджей.

    смотретьПосле перестрелки в центре Москвы возбуждено уголовное дело
    После перестрелки в центре Москвы возбуждено уголовное дело
    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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