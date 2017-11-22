СМИ: США с 2016 года продают Украине летальное оружие

Радиостанция «Голос Америки» выяснила, что частная американская компания из Техаса AirTronic USA с 2016 года поставляет на Украину летальное оружие.
Как стало известно из интервью главного директора AirTronic USA Ричарда Вендивера, компания получила лицензию и наладила поставки на Украину гранатометов PSRL. По словам Вендивера, эти гранатометы представляют собой «созданную в США усовершенствованную версию советского РПГ-7». Их первые поставки на Украину были осуществлены еще в 2016 году, передает ТАСС.
Ричард Вендивер, директор AirTronic USA: «Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О деталях, как и что мы делаем, я не могу говорить. Но могу сказать, что мы в очень близкой координации с американским посольством, с Госдепом, Пентагоном и с украинским правительством».
Вендивер добавил, что оружие отправляется «под экспортной лицензией Госдепа США». Поставки, по его мнению, не противоречат минским соглашениям, так как гранатометы PSRL относятся к летальному оружию оборонительного характера.
Ричард Вендивер: «Очевидно, что PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, они имеют лишь дальность попадания 1000 метров. Пока эти системы вооружений останутся на украинской части границы, это не наступательное оружие».
Ранее сообщалось, что комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине в 2018 финансовом году. При этом, в начале ноября в Белом доме опровергли появившуюся в СМИ информацию, что США приняли решение о поставках летального оружия Украине.
Ричард Вендивер, директор AirTronic USA: «Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О деталях, как и что мы делаем, я не могу говорить. Но могу сказать, что мы в очень близкой координации с американским посольством, с Госдепом, Пентагоном и с украинским правительством».
Вендивер добавил, что оружие отправляется «под экспортной лицензией Госдепа США». Поставки, по его мнению, не противоречат минским соглашениям, так как гранатометы PSRL относятся к летальному оружию оборонительного характера.
Ричард Вендивер: «Очевидно, что PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, они имеют лишь дальность попадания 1000 метров. Пока эти системы вооружений останутся на украинской части границы, это не наступательное оружие».
Ранее сообщалось, что комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине в 2018 финансовом году. При этом, в начале ноября в Белом доме опровергли появившуюся в СМИ информацию, что США приняли решение о поставках летального оружия Украине.
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