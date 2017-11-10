В США опровергли информацию о готовности поставлять летальное оружие Украине

В Белом доме категорически опровергли информацию, что США приняли решение о начале поставок летального оружия Украине.
О якобы принятом решении Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Авторы статьи утверждали, что американские власти намерены использовать поставки вооружений Киеву в качестве сигнала Москве о том, что Запад готов увеличивать военную поддержку Украины, если попытка разрешить ситуацию мирным путем провалится.
Однако Белый дом опроверг информацию издания, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата Белого дома высокого ранга. Он заявил, что «эта статья не соответствует действительности».
Ранее сообщалось, что Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине в 2018 финансовом году.
Авторы статьи утверждали, что американские власти намерены использовать поставки вооружений Киеву в качестве сигнала Москве о том, что Запад готов увеличивать военную поддержку Украины, если попытка разрешить ситуацию мирным путем провалится.
Однако Белый дом опроверг информацию издания, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата Белого дома высокого ранга. Он заявил, что «эта статья не соответствует действительности».
Ранее сообщалось, что Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине в 2018 финансовом году.
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