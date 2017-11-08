В Конгрессе США согласовали выделение $350 млн на военную помощь Украине

Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине в 2018 финансовом году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате профильного комитета.
Источник: «Да, это окончательные цифры. Это будет поставлено на голосование Сената и Палаты представителей».
Статья об оказании Украине помощи в сфере безопасности входит в законопроект о бюджете Пентагона. В последние несколько лет Конгресс регулярно выделяет средства на украинскую армию. Тем не менее, это положение не носит обязательного характера. Его должны одобрить Госдеп и Пентагон.
Отметим, что ранее Пётр Порошенко заявлял, что Конгресс США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов и поставки летального оружия. Позже он признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
Источник: «Да, это окончательные цифры. Это будет поставлено на голосование Сената и Палаты представителей».
Статья об оказании Украине помощи в сфере безопасности входит в законопроект о бюджете Пентагона. В последние несколько лет Конгресс регулярно выделяет средства на украинскую армию. Тем не менее, это положение не носит обязательного характера. Его должны одобрить Госдеп и Пентагон.
Отметим, что ранее Пётр Порошенко заявлял, что Конгресс США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов и поставки летального оружия. Позже он признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
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