Дмитрий Маликов удалил твит о смерти Дмитрия Хворостовского

Певец Дмитрий Маликов, написавший сегодня утром о смерти
55-летнего оперного певца Дмитрия Хворостовского, удалил твит с этим сообщением.
Между тем ясности до сих пор нет: певец Иосиф Кобзон в интервью РБК все-таки подтверждает информацию о смерти певца. По его словам, Хворостовский скончался в Швейцарии.
Дмитрий Хворостовский несколько лет страдает тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В конце сентября Хворостовский отменил концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Отметим, что в октябре о смерти Хворостовского сообщала «Комсомольская правда», однако эти данные не подтвердились. В издании объяснили ошибку «интригами оперного мира».
Дмитрий Хворостовский несколько лет страдает тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В конце сентября Хворостовский отменил концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Отметим, что в октябре о смерти Хворостовского сообщала «Комсомольская правда», однако эти данные не подтвердились. В издании объяснили ошибку «интригами оперного мира».
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