Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    «Интриги оперного мира»: в КП объяснили фейк о смерти Хворостовского

    5 комментариев
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    «Интриги оперного мира»: в КП объяснили фейк о смерти Хворостовского

    «Интриги оперного мира»: в КП объяснили фейк о смерти Хворостовского

    «Интриги оперного мира»: в КП объяснили фейк о смерти Хворостовского
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • «Комсомольская правда» принесет извинения семье Хворостовского за ложное сообщение о его смерти. Появление сообщения в издании объяснили злым умыслом одного из коллег певца.

    Издание «Комсомольская правда» принесет официальные извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за то, что ранее распространило сообщение о смерти певца. Об этом ТАСС сообщила шеф-редактор сайта издания Олеся Носова.

    Олеся Носова, шеф-редактор сайта «Комсомольской правды»: «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей».

    Носова добавила, что в редакции будут разбираться, «как такое могло произойти».

    В свою очередь специальный корреспондент издания Елена Бодуэн призналась, что ложное сообщение опубликовала она. На своей странице в Facebook она рассказала, что получила информацию от источника, считавшегося доверенным.

    По словам другого корреспондента газеты Дмитрия Стешина, сообщение было распространено в СМИ не случайно: кто-то из «оперного мира» решил таким образом навредить певцу.


    Сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского появилось в ночь на среду. Его вскоре опровергла супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю.

    С 2015 года Хворостовский борется с онкологическим заболеванием, но продолжает выступать. В настоящее время певец живет в Лондоне.

    Новости по теме

    Болезнь Дмитрия Хворостовского

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru