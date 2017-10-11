«Интриги оперного мира»: в КП объяснили фейк о смерти Хворостовского

«Комсомольская правда» принесет извинения семье Хворостовского за ложное сообщение о его смерти. Появление сообщения в издании объяснили злым умыслом одного из коллег певца.
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Издание «Комсомольская правда» принесет официальные извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за то, что ранее распространило сообщение о смерти певца. Об этом ТАСС сообщила шеф-редактор сайта издания Олеся Носова.
Олеся Носова, шеф-редактор сайта «Комсомольской правды»: «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей».
Носова добавила, что в редакции будут разбираться, «как такое могло произойти».
В свою очередь специальный корреспондент издания Елена Бодуэн призналась, что ложное сообщение опубликовала она. На своей странице в Facebook она рассказала, что получила информацию от источника, считавшегося доверенным.
По словам другого корреспондента газеты Дмитрия Стешина, сообщение было распространено в СМИ не случайно: кто-то из «оперного мира» решил таким образом навредить певцу.
Сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского появилось в ночь на среду. Его вскоре опровергла супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю.
С 2015 года Хворостовский борется с онкологическим заболеванием, но продолжает выступать. В настоящее время певец живет в Лондоне.
Олеся Носова, шеф-редактор сайта «Комсомольской правды»: «Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей».
Носова добавила, что в редакции будут разбираться, «как такое могло произойти».
В свою очередь специальный корреспондент издания Елена Бодуэн призналась, что ложное сообщение опубликовала она. На своей странице в Facebook она рассказала, что получила информацию от источника, считавшегося доверенным.
По словам другого корреспондента газеты Дмитрия Стешина, сообщение было распространено в СМИ не случайно: кто-то из «оперного мира» решил таким образом навредить певцу.
Про Хворостовского.Это интриги оперного мира.Слила журналистам ложь вполне конкретная поющая мразь.Сделала это ночью, чтобы инфа разошлась.— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 11 октября 2017 г.
Сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского появилось в ночь на среду. Его вскоре опровергла супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю.
С 2015 года Хворостовский борется с онкологическим заболеванием, но продолжает выступать. В настоящее время певец живет в Лондоне.
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