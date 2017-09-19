Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил запланированный концерт в Большом зале Московской консерватории.
Концерт знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского, который должен был состояться 26 сентября, отменен. Об этом сообщила пресс-служба Московской государственной консерватории.
Пресс-служба МГК имени Чайковского: «Концерт отменен в связи с болезнью исполнителя».
Представитель пресс-службы также уточнил, что за возмещением стоимости билетов зрителям необходимо обращаться к тем организациям, у которых билеты были куплены, передает агентство «Москва». Вместо выступления Хворостовского 26 сентября в Большом зале запланирован органный концерт Алексея Шмитова.
В 2015 году Хворостовский объявил, что врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Он продолжает выступать, время от времени делая перерывы на курсы химиотерапии.
Пресс-служба МГК имени Чайковского: «Концерт отменен в связи с болезнью исполнителя».
Представитель пресс-службы также уточнил, что за возмещением стоимости билетов зрителям необходимо обращаться к тем организациям, у которых билеты были куплены, передает агентство «Москва». Вместо выступления Хворостовского 26 сентября в Большом зале запланирован органный концерт Алексея Шмитова.
В 2015 году Хворостовский объявил, что врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Он продолжает выступать, время от времени делая перерывы на курсы химиотерапии.
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