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  • 19.09, 15:45

    Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Хворостовский отменил концерт в Москве <nobr>из-за</nobr> болезни

    Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни

    Хворостовский отменил концерт в Москве <nobr>из-за</nobr> болезни
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил запланированный концерт в Большом зале Московской консерватории.

    Концерт знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского, который должен был состояться 26 сентября, отменен. Об этом сообщила пресс-служба Московской государственной консерватории.

    Пресс-служба МГК имени Чайковского: «Концерт отменен в связи с болезнью исполнителя».

    Представитель пресс-службы также уточнил, что за возмещением стоимости билетов зрителям необходимо обращаться к тем организациям, у которых билеты были куплены, передает агентство «Москва». Вместо выступления Хворостовского 26 сентября в Большом зале запланирован органный концерт Алексея Шмитова.

    В 2015 году Хворостовский объявил, что врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Он продолжает выступать, время от времени делая перерывы на курсы химиотерапии.

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