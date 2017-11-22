СМИ сообщили о краже данных 57 миллионов клиентов Uber

Хакеры похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей
онлайн-сервиса заказа такси Uber. Руководство компании предпочло скрыть информацию. Они заплатили киберпреступникам за удаление сведений.
По данным агентства Bloomberg, инцидент произошел в 2016 году. Хакера узнали имена, электронные адреса и телефоны людей из разных стран, которые пользовались услугами такси Uber.
Кроме того, киберпреступники получили сведения личного характера о семи миллионах водителей Uber, а также узнали номера 600 тысяч авто.
Чтобы скрыть от общественности случившееся, руководство компании заплатило хакерам 100 тысяч долларов. Те, в свою очередь, пообещали удалить украденные данные.
Проблема компьютерной безопасности становится актуальнее с каждым днем. Многие звезды пострадали от действий хакеров, похитивших их личные фото. А в начале ноября специалисты по кибербезопасности выявили троян, который ворует криптовалюту из кошельков пользователей.
Кроме того, киберпреступники получили сведения личного характера о семи миллионах водителей Uber, а также узнали номера 600 тысяч авто.
Чтобы скрыть от общественности случившееся, руководство компании заплатило хакерам 100 тысяч долларов. Те, в свою очередь, пообещали удалить украденные данные.
Проблема компьютерной безопасности становится актуальнее с каждым днем. Многие звезды пострадали от действий хакеров, похитивших их личные фото. А в начале ноября специалисты по кибербезопасности выявили троян, который ворует криптовалюту из кошельков пользователей.
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