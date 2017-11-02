Обнаружен ворующий криптовалюту вирус

Специалисты по кибербезопасности выявили троян, который ворует криптовалюту из кошельков пользователей.
Троян под названием CryptoShuffler после проникновения в систему пользователя получает доступ к буферу обмена. Как только он обнаруживает там номер криптокошелька, то заменяет его на свой. После этого деньги получают злоумышленники. Поскольку номера криптокошельков, как правило, состоят из большого числа символов, заметить подмену крайне затруднительно, сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».
Сергей Юнаковский, эксперт «Лаборатории Касперского»: «В последнее время мы наблюдаем рост числа атак на различные криптовалюты, и, судя по всему, эта тенденция продолжит развиваться».
По его словам, желающим вкладывать деньги в криптовалюту стоит заранее позаботиться о защите своих средств.
Между тем главная криптовалюта продолжает дорожать: сегодня курс биткоина перевалил за $7 000.
Сергей Юнаковский, эксперт «Лаборатории Касперского»: «В последнее время мы наблюдаем рост числа атак на различные криптовалюты, и, судя по всему, эта тенденция продолжит развиваться».
По его словам, желающим вкладывать деньги в криптовалюту стоит заранее позаботиться о защите своих средств.
Между тем главная криптовалюта продолжает дорожать: сегодня курс биткоина перевалил за $7 000.
Комментарии