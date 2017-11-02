Курс биткоина перевалил за $7 000

В ходе торгов 2 ноября курс биткоина обновил исторический максимум.
Самая популярная в мире криптовалюта в четверг днем на ряде бирж превысила историческую отметку в 7 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Ранее аналитики прогнозировали, что биткоин может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.
Предыдущую отметку — в $6 000 — биткоин перешагнул 20 октября.
Ранее аналитики прогнозировали, что биткоин может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.
Предыдущую отметку — в $6 000 — биткоин перешагнул 20 октября.
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