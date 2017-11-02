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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Курс биткоина перевалил за $7 000

    3 комментария
    • Фото: sberometer.ru
    Курс биткоина перевалил за $7 000

    Курс биткоина перевалил за $7 000

    Курс биткоина перевалил за $7 000
  • Фото: sberometer.ru

    • В ходе торгов 2 ноября курс биткоина обновил исторический максимум.

    Самая популярная в мире криптовалюта в четверг днем на ряде бирж превысила историческую отметку в 7 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

    Ранее аналитики прогнозировали, что биткоин может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.

    Предыдущую отметку — в $6 000 — биткоин перешагнул 20 октября.

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