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    Курс биткоина превысил психологическую отметку в $6 000

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    • Фото: coinspot.io
    Курс биткоина превысил психологическую отметку в $6 000

    Курс биткоина превысил психологическую отметку в $6 000

    Курс биткоина превысил психологическую отметку в $6 000
  • Фото: coinspot.io

    • Курс самой популярной в мире криптовалюты сегодня превысил психологическую отметку в 6 000 долларов. На данный момент он равняется 6 055 долларов.

    Об очередном обновлении исторического максимума говорят данные биржи Bitfinex. За сессию криптовалюта прибавила сразу около 270 долларов, то есть почти 4,7%.

    Отметим, что предыдущую отметку — в 5 000 долларов — биткоин перешагнул совсем недавно, в сентябре этого года. А уже к середине октября стоимость составила 5 658 долларов.

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