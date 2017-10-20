Курс биткоина превысил психологическую отметку в $6 000

Курс самой популярной в мире криптовалюты сегодня превысил психологическую отметку в 6 000 долларов. На данный момент он равняется 6 055 долларов.
Об очередном обновлении исторического максимума говорят данные биржи Bitfinex. За сессию криптовалюта прибавила сразу около 270 долларов, то есть почти 4,7%.
Отметим, что предыдущую отметку — в 5 000 долларов — биткоин перешагнул совсем недавно, в сентябре этого года. А уже к середине октября стоимость составила 5 658 долларов.
Отметим, что предыдущую отметку — в 5 000 долларов — биткоин перешагнул совсем недавно, в сентябре этого года. А уже к середине октября стоимость составила 5 658 долларов.
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