Курс биткоина обновил исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты впервые превысила 5500 долларов.
Курс самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — превысил в пятницу отметку 5500 долларов, обновив очередной исторический рекорд. По данным биржи Bitfinex, в 10:40 по московскому времени курс составил 5 658 долларов за биткоин.
В начале сентября курс биткоина упал ниже 4000 долларов, аналитики связывали это с новостями о запрете на операции с криптовалютами в Китае, передает РИА Новости. Рост возобновился с появлением новостей о том, что правительство страны может смягчить эти запреты. На рост курса биткоина также повлияло сообщение одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs о планах помочь своим клиентам торговать криптовалютой, передает Bloomberg.
В начале сентября курс биткоина упал ниже 4000 долларов, аналитики связывали это с новостями о запрете на операции с криптовалютами в Китае, передает РИА Новости. Рост возобновился с появлением новостей о том, что правительство страны может смягчить эти запреты. На рост курса биткоина также повлияло сообщение одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs о планах помочь своим клиентам торговать криптовалютой, передает Bloomberg.
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