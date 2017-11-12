За поимку похитителей секс-фото Волочковой объявлена награда

Бизнесмен Чермен Дзотов нанял детективов и ищет хакеров, укравших фото его секса со знаменитой балериной Анастасией Волочковой.
Экс-любовник Анастасии Волочковой Чермен Дзотов, у которого якобы украли и выложили в Сеть фото его секса с балериной, объявил награду за сведения о хакерах. Североосетинский бизнесмен пообещал, что сумму в 20 тысяч (рублей или другой валюты, он не уточнил) получит тот, кто поможет расследованию.
Бывший бойфренд Волочковой заявил, что хакеров сейчас ищет нанятый им детектив, также он собирается подать заявление в прокуратуру. «Полиция пока бездействует», — написал Дзотов.
По словам Дзотова, откровенные фото, на которых запечатлен момент любовного экстаза влюбленных, похитили у него в марте: хакеры якобы взломали телефон и соцсети и требовали у него выкуп — 20 тысяч рублей.
Фотографии появились в Сети накануне. Балерина Волочкова назвала эту историю мерзостью, а любовника — подонком. Чермен Дзотов публично извинился перед женщиной и пообещал найти хулиганов.
Отметим, что 41-летняя балерина и сама любит выставлять напоказ свои прелести. Она часто выкладывает в Instagram свои «голые фото» с животными, на берегу моря, а также с удовольствием демонстрирует эротические шпагаты — на отдыхе в жарких странах, в банях и даже в одном московском ресторане.
Бывший бойфренд Волочковой заявил, что хакеров сейчас ищет нанятый им детектив, также он собирается подать заявление в прокуратуру. «Полиция пока бездействует», — написал Дзотов.
По словам Дзотова, откровенные фото, на которых запечатлен момент любовного экстаза влюбленных, похитили у него в марте: хакеры якобы взломали телефон и соцсети и требовали у него выкуп — 20 тысяч рублей.
Фотографии появились в Сети накануне. Балерина Волочкова назвала эту историю мерзостью, а любовника — подонком. Чермен Дзотов публично извинился перед женщиной и пообещал найти хулиганов.
Отметим, что 41-летняя балерина и сама любит выставлять напоказ свои прелести. Она часто выкладывает в Instagram свои «голые фото» с животными, на берегу моря, а также с удовольствием демонстрирует эротические шпагаты — на отдыхе в жарких странах, в банях и даже в одном московском ресторане.
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