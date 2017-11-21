Старикам из Виллози пообещали пенсию, но не спешат списывать кредиты

Около 100 пенсионеров в деревне Виллози Ленинградской области прошли курс молодого бойца по вопросам
финансово-юридической безопасности. После истории, когда на их имена экс-руководителю местной почты выдали кредиты, чиновники устроили встречу в администрации поселения.
На встрече с пострадавшими пенсионерами самих пожилых людей больше всего интересовала финансовая сторона проблемы, которая для многих оказалась, действительно, вопросом жизни и смерти. Чаще всего чиновников спрашивали, как прожить следующий месяц и расплатиться с внезапно возникшими долгами, зачастую имея при себе лишь 1 тысячу рублей.
По уголовному делу о мошенничестве экс-руководитель отделения «Почты России» Елена Макарова пока проходит как единственный фигурант, но не исключено, что в ходе расследования будут обнаружены и сообщники: ведь в банке должны были возникнуть вопросы по количеству заявок из одного отделения. Тем более, все заявления подавались только дистанционно и в электронном виде. Но уполномоченный представитель банка «Открытие» не появился на заседании. Вместо него пришлось держать ответ главе районной администрации.
Алексей Кондрашов, глава администрации Ломоносовского муниципального района: «Если банк дружит с головой, то он понимает, что кредиты взяли мошенническим образом. И тогда банк закрывает все эти кредитные истории, всё берет на себя и выступает единственным потерпевшим. И дальше в уголовном процессе фигурирует только один банк».
В «Почте России» в свою очередь пообещали: в декабре все получат деньги в полном объеме. Правда, что делать с кредитами, процентами и, как следствие, набежавшими долгами за жилищно-коммунальные услуги до сих пор не ясно.
Кредит доверия самим сотрудникам почты у местных жителей уже исчерпан, тем более ни о каких извинениях перед ветеранами речь так и не зашла. Не получили ответа пенсионеры и на резонный вопрос: почему сотрудница почты уволилась по собственному желанию?
Андрей Ростомский, начальник Волосовского почтамта: «Была проведена ревизия. Подтверждено, что в отделении связи имело место неоформление документов на кредиты. В результате жалоб граждан поселка Виллози мы рекомендовали им обращаться в правоохранительные органы, так как допустивший хищения работник уволилась».
Точный масштаб и количество пострадавших от кредитной аферы до сих пор уточняется. Заявления уже написали 87 местных жителей. В поселке не исключают, что обманутым может оказаться каждый второй пожилой человек. В администрации поселения пообещали компенсировать все незаконные выплаты из бюджета района, но разовая социальная выплата — это лишь 5 тысяч рублей, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Виталий Козырев, глава администрации Виллозского городского поселения: «В декабре пенсия будет выплачена всем. Сегодня прибыло три сотрудника, чтобы принять заявления от пострадавших. В беде мы никого не оставим».
После часового обсуждения с чиновниками десятки пенсионеров направились к трем сотрудникам банка, чтобы написать заявление о расторжении кабального договора. Но на рассмотрение всех (хоть и похожих) кредитных историй уйдет время, а на счету буквально каждый день.
Кроме того, ни для кого из местных жителей не открытие, что в Лесколове и Сосновом Бору три года назад люди столкнулись с похожей ситуацией, и там за всё это время так и не удалось добиться компенсаций от того же банка. Но сегодня представители местной администрации отказались обсуждать любые вопросы, связанные с этой темой, как якобы не имеющие отношения к нынешней проблеме.
По уголовному делу о мошенничестве экс-руководитель отделения «Почты России» Елена Макарова пока проходит как единственный фигурант, но не исключено, что в ходе расследования будут обнаружены и сообщники: ведь в банке должны были возникнуть вопросы по количеству заявок из одного отделения. Тем более, все заявления подавались только дистанционно и в электронном виде. Но уполномоченный представитель банка «Открытие» не появился на заседании. Вместо него пришлось держать ответ главе районной администрации.
Алексей Кондрашов, глава администрации Ломоносовского муниципального района: «Если банк дружит с головой, то он понимает, что кредиты взяли мошенническим образом. И тогда банк закрывает все эти кредитные истории, всё берет на себя и выступает единственным потерпевшим. И дальше в уголовном процессе фигурирует только один банк».
В «Почте России» в свою очередь пообещали: в декабре все получат деньги в полном объеме. Правда, что делать с кредитами, процентами и, как следствие, набежавшими долгами за жилищно-коммунальные услуги до сих пор не ясно.
Кредит доверия самим сотрудникам почты у местных жителей уже исчерпан, тем более ни о каких извинениях перед ветеранами речь так и не зашла. Не получили ответа пенсионеры и на резонный вопрос: почему сотрудница почты уволилась по собственному желанию?
Андрей Ростомский, начальник Волосовского почтамта: «Была проведена ревизия. Подтверждено, что в отделении связи имело место неоформление документов на кредиты. В результате жалоб граждан поселка Виллози мы рекомендовали им обращаться в правоохранительные органы, так как допустивший хищения работник уволилась».
Точный масштаб и количество пострадавших от кредитной аферы до сих пор уточняется. Заявления уже написали 87 местных жителей. В поселке не исключают, что обманутым может оказаться каждый второй пожилой человек. В администрации поселения пообещали компенсировать все незаконные выплаты из бюджета района, но разовая социальная выплата — это лишь 5 тысяч рублей, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Виталий Козырев, глава администрации Виллозского городского поселения: «В декабре пенсия будет выплачена всем. Сегодня прибыло три сотрудника, чтобы принять заявления от пострадавших. В беде мы никого не оставим».
После часового обсуждения с чиновниками десятки пенсионеров направились к трем сотрудникам банка, чтобы написать заявление о расторжении кабального договора. Но на рассмотрение всех (хоть и похожих) кредитных историй уйдет время, а на счету буквально каждый день.
Кроме того, ни для кого из местных жителей не открытие, что в Лесколове и Сосновом Бору три года назад люди столкнулись с похожей ситуацией, и там за всё это время так и не удалось добиться компенсаций от того же банка. Но сегодня представители местной администрации отказались обсуждать любые вопросы, связанные с этой темой, как якобы не имеющие отношения к нынешней проблеме.
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