Страх и возмущение: пенсионерам Виллози не на что жить после кредитной аферы с их пенсиями

Почти 100 пенсионеров поселка Виллози обнаружили, что на них оформлены займы, в связи с чем из пенсий удержаны крупные суммы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился оказать помощь пострадавшим от кредитного мошенничества. Кредиты получала сотрудница «Почты России», воспользовавшись паспортными данными пожилых людей. Возбуждено уголовное дело.
Корреспондент НТВ Катерина Правдина встретилась с пострадавшими.
Пережив первый шок, пенсионеры поселка Виллози сейчас пытаются понять, как им прожить следующий месяц. Перспективы у всех разные в зависимости от количества недополученных денег и от того, есть ли близкие, готовые помочь обманутым пенсионерам.
Надежда Романова, житель поселка Виллози: «Я пришла на почту 8 ноября и вместо 14500 получила 4500 . И 4100 должна заплатить за страховку дома. Если я не закрою платеж, не будет льготного тарифа. А на что мне жить? Насколько это страшно! Мы думали, что хотя бы насчет пенсий защищены. Есть ли гарантия, что кто-то не возьмет за меня кредит в другом банке и опять меня не обманет???»
Еще весной Надежда Васильевна обратила внимание, что стали задерживать компенсации, а при получении пенсии сотрудники виллозской почты начали выдавать нетипичные квитанции без расшифровки. Но серьезного значения не придала. Это потом женщина выяснила, что именно в мае на нее был оформлен кредит в банке «Открытие». У некоторых займы оказались сделаны в октябре прошлого года и даже неоднократно.
На вилоззской почте сегодня не захотели делиться своими версиями произошедшего. Сейчас в уголовном деле, возбужденном по факту мошенничества, проходит только один фигурант — экс-руководитель отделения Елена Макарова, написавшая явку с повинной.
Но не исключено, что в результате расследования, в том числе схем махинаций, подозреваемых станет больше. Сами пенсионеры, узнав об обмане, изумились неверным телефонам, указанным в документах, а в некоторых случаях — даже старым паспортным данным.
Виталий Козырев, глава администрации МО «Виллозское городское поселение»: «Если логично рассуждать, то в банке, когда принимали заявки на выдачу кредита, должны были возникнуть вопросы по количеству заявок из одного отделения. Тем более личной подачи не было, только электронная регистрация».
Пытаясь найти источники поддержки пенсионеров, местные власти решили обратиться и в сам банк «Открытие». Но связь установить не удалось. Телефоны ответственных финансистов оказывались или не рабочими или вообще из других регионов. Телекомпании НТВ также вполне предсказуемо банк не посчитал нужным ответить. «Почта России» в свою очередь вроде пообещала чиновникам, что в следующем месяце пенсионеры получат деньги в полном объеме. А вот, что делать с кредитами, процентами и как следствие долгами за жилищно-коммунальные услуги, не уточнила.
Ведь на такую пенсию — от 8 до 16 тысяч рублей, на которую оформлялись займы, и так живут, затянув пояса. В комментариях НТВ руководитель направления по корпоративным коммуникациям почты была лаконична. Пообещала, что будут усилены меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. И не принесла никаких извинений.
Более точно оценить масштаб мошенничества главы почтового отделения Виллози и понять количество пострадавших можно будет 21 ноября. Это последний день месяца, когда выдают пенсию. В поселке не исключают, что обманутым может оказаться каждый второй пожилой человек.
Пережив первый шок, пенсионеры поселка Виллози сейчас пытаются понять, как им прожить следующий месяц. Перспективы у всех разные в зависимости от количества недополученных денег и от того, есть ли близкие, готовые помочь обманутым пенсионерам.
Надежда Романова, житель поселка Виллози: «Я пришла на почту 8 ноября и вместо 14500 получила 4500 . И 4100 должна заплатить за страховку дома. Если я не закрою платеж, не будет льготного тарифа. А на что мне жить? Насколько это страшно! Мы думали, что хотя бы насчет пенсий защищены. Есть ли гарантия, что кто-то не возьмет за меня кредит в другом банке и опять меня не обманет???»
Еще весной Надежда Васильевна обратила внимание, что стали задерживать компенсации, а при получении пенсии сотрудники виллозской почты начали выдавать нетипичные квитанции без расшифровки. Но серьезного значения не придала. Это потом женщина выяснила, что именно в мае на нее был оформлен кредит в банке «Открытие». У некоторых займы оказались сделаны в октябре прошлого года и даже неоднократно.
На вилоззской почте сегодня не захотели делиться своими версиями произошедшего. Сейчас в уголовном деле, возбужденном по факту мошенничества, проходит только один фигурант — экс-руководитель отделения Елена Макарова, написавшая явку с повинной.
Но не исключено, что в результате расследования, в том числе схем махинаций, подозреваемых станет больше. Сами пенсионеры, узнав об обмане, изумились неверным телефонам, указанным в документах, а в некоторых случаях — даже старым паспортным данным.
Виталий Козырев, глава администрации МО «Виллозское городское поселение»: «Если логично рассуждать, то в банке, когда принимали заявки на выдачу кредита, должны были возникнуть вопросы по количеству заявок из одного отделения. Тем более личной подачи не было, только электронная регистрация».
Пытаясь найти источники поддержки пенсионеров, местные власти решили обратиться и в сам банк «Открытие». Но связь установить не удалось. Телефоны ответственных финансистов оказывались или не рабочими или вообще из других регионов. Телекомпании НТВ также вполне предсказуемо банк не посчитал нужным ответить. «Почта России» в свою очередь вроде пообещала чиновникам, что в следующем месяце пенсионеры получат деньги в полном объеме. А вот, что делать с кредитами, процентами и как следствие долгами за жилищно-коммунальные услуги, не уточнила.
Ведь на такую пенсию — от 8 до 16 тысяч рублей, на которую оформлялись займы, и так живут, затянув пояса. В комментариях НТВ руководитель направления по корпоративным коммуникациям почты была лаконична. Пообещала, что будут усилены меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. И не принесла никаких извинений.
Более точно оценить масштаб мошенничества главы почтового отделения Виллози и понять количество пострадавших можно будет 21 ноября. Это последний день месяца, когда выдают пенсию. В поселке не исключают, что обманутым может оказаться каждый второй пожилой человек.
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