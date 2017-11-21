Власти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию

Кредитная афера с пенсионерами поселка Виллози получила продолжение.
Как рассказал глава администрации муниципального образования Виталий Козырев, со следующего месяца пожилым людям могут начать выплачивать пенсии в полном объеме. А сейчас в поселке продолжается встреча, на которой, возможно, прозвучат и другие заявления.
На собрание пригласили пенсионеров, пострадавших от действий бывшего руководителя отделения «Почты России», сотрудников полиции и прокуратуры, а также представителей банка «Открытие», в котором были оформлены займы.
В мошенничество с кредитами оказались втянуты почти 100 жителей поселка Виллози. Еще весной с их пенсий начали удерживать крупные суммы, а при получении выплат выдавать квитанции без расшифровки. И только спустя полгода выяснилось, что без ведома пожилых людей на них оформили кредиты в банке «Открытие».
Пока в уголовном деле проходит только один фигурант — бывший руководитель отделения «Почты России» Елена Макарова. О ходе расследования и том, как местные власти намерены решать вопрос с выплатами, смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.
На собрание пригласили пенсионеров, пострадавших от действий бывшего руководителя отделения «Почты России», сотрудников полиции и прокуратуры, а также представителей банка «Открытие», в котором были оформлены займы.
В мошенничество с кредитами оказались втянуты почти 100 жителей поселка Виллози. Еще весной с их пенсий начали удерживать крупные суммы, а при получении выплат выдавать квитанции без расшифровки. И только спустя полгода выяснилось, что без ведома пожилых людей на них оформили кредиты в банке «Открытие».
Пока в уголовном деле проходит только один фигурант — бывший руководитель отделения «Почты России» Елена Макарова. О ходе расследования и том, как местные власти намерены решать вопрос с выплатами, смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.
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