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    Власти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию. Ленинградская область, Почта России, кредиты, мошенничество, пенсии, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию

    Власти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию

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    Власти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию

    Власти Ленобласти обещают не оставить обманутых пенсионеров без средств к существованию

      Кредитная афера с пенсионерами поселка Виллози получила продолжение.

      Как рассказал глава администрации муниципального образования Виталий Козырев, со следующего месяца пожилым людям могут начать выплачивать пенсии в полном объеме. А сейчас в поселке продолжается встреча, на которой, возможно, прозвучат и другие заявления.

      На собрание пригласили пенсионеров, пострадавших от действий бывшего руководителя отделения «Почты России», сотрудников полиции и прокуратуры, а также представителей банка «Открытие», в котором были оформлены займы.

      В мошенничество с кредитами оказались втянуты почти 100 жителей поселка Виллози. Еще весной с их пенсий начали удерживать крупные суммы, а при получении выплат выдавать квитанции без расшифровки. И только спустя полгода выяснилось, что без ведома пожилых людей на них оформили кредиты в банке «Открытие».

      Пока в уголовном деле проходит только один фигурант — бывший руководитель отделения «Почты России» Елена Макарова. О ходе расследования и том, как местные власти намерены решать вопрос с выплатами, смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.

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