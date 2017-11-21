Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  
    Уехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни. образование, педагогика, русский язык, Таджикистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни

    Уехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни

    комментировать
    Уехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни

    Уехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни

    Уехавшие в Таджикистан учителя из России рассказали НТВ о своей жизни

      Педагоги из России, которых пригласили на работу в Таджикистан, осваиваются на новом месте. Русская диаспора в этой стране — одна из самых малочисленных: всего около 2% населения. Однако русский язык в республике официально признан языком межнационального общения.

      Русским языком в Таджикистане никого не удивишь. Новости или реклама на радио подряд то на русском, то на таджикском, будто и нет между ними разницы. Вывески вокруг — на обоих языках. Многие молодые таджики неплохо изъясняются по-русски, но для поступления в университет таких знаний недостаточно.

      Сегодня в российских вузах учатся 20 тысяч студентов из Таджикистана. А в Душанбе каждый год неизменно высокий конкурс на поступление в Российско-таджикский славянский университет и местные филиалы МГУ и МИСиС.

      Мухаммад Бобомуродов, специалист министерства образования Таджикистана: «У нас русский язык считается вторым языком. У нас во всех образовательных учреждениях он идет не как иностранный язык, а как второй язык государственный».

      В «учительском десанте» — не только русисты. Важнее, говорят в Минобразования Таджикистана, что приехали предметники — химики, биологи, математики. Это и обмен опытом, и возможность для детей подготовиться к экзаменам по российским стандартам.

      Зарплату им платят обе стороны. Таджикистан — по ставкам своих учителей. Россия — 60 тысяч рублей. Конечно, без такой надбавки желающих «сеять разумное, доброе, вечное» найти было бы сложнее.

      Корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова встретилась с учителями из России и выяснила, как им живется в Таджикистане. Их рассказы — в сюжете.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru