Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе

Группа российских учителей новый учебный год встречает в Таджикистане.

Тридцать педагогов из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана на днях прибыли в Душанбе. Они будут преподавать в местных школах самые разные предметы: русский язык, физику, химию и математику. Также преподаватели намерены делиться опытом.



Обучение таджикских школьников будет вестись по российским стандартам, освоить их помогут и местным учителям. К новому учебному году Россия отправила в республику 60 тысяч учебных пособий.



В Таджикистане российских специалистов встретили тепло, местные власти пообещали обеспечить их всем необходимым, в том числе квартирами. Заработная плата наших педагогов составит около 70 тысяч в месяц.