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  • 01.09, 08:31
    Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе. 1 Сентября, Таджикистан, дети и подростки, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки учителей из России отправились работать в Душанбе

    Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе

    3 комментария
    Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе

    Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе

    Десятки учителей из России отправились работать в Душанбе

      Группа российских учителей новый учебный год встречает в Таджикистане.

      Тридцать педагогов из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана на днях прибыли в Душанбе. Они будут преподавать в местных школах самые разные предметы: русский язык, физику, химию и математику. Также преподаватели намерены делиться опытом.

      Обучение таджикских школьников будет вестись по российским стандартам, освоить их помогут и местным учителям. К новому учебному году Россия отправила в республику 60 тысяч учебных пособий.

      В Таджикистане российских специалистов встретили тепло, местные власти пообещали обеспечить их всем необходимым, в том числе квартирами. Заработная плата наших педагогов составит около 70 тысяч в месяц.

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