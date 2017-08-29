Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

В Таджикистан перед началом нового учебного года отправляется первая группа российских учителей.

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Таджикистан

Известно, что 29 педагогов будут преподавать в местных школах самые разные предметы — русский язык, физику, химию и математику. Об этом смогли договориться власти двух стран. Обучение таджикских школьников будет вестись по российским стандартам. Эти методики должны освоить и местные учителя.



При отборе кандидатов предпочтение отдавалось тем специалистам, которые имеют большой опыт работы. Перед командировкой российских учителей пригласили в посольство Таджикистана в Москве. Дипломаты рассказали о традициях и культуре страны, а также об особенностях местной системы образования.