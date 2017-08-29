Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
30 августа, 12:00
Фестиваль Томатина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 21:29
    Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан. образование, Таджикистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГруппа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

    Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

    комментировать
    Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

    Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

    Группа российских учителей отправилась работать в Таджикистан

      В Таджикистан перед началом нового учебного года отправляется первая группа российских учителей.

      Известно, что 29 педагогов будут преподавать в местных школах самые разные предметы — русский язык, физику, химию и математику. Об этом смогли договориться власти двух стран. Обучение таджикских школьников будет вестись по российским стандартам. Эти методики должны освоить и местные учителя.

      При отборе кандидатов предпочтение отдавалось тем специалистам, которые имеют большой опыт работы. Перед командировкой российских учителей пригласили в посольство Таджикистана в Москве. Дипломаты рассказали о традициях и культуре страны, а также об особенностях местной системы образования.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru