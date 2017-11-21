С «ВИМ-Авиа» взыскали 175 тыс. рублей по первому иску пострадавших пассажиров

Подольский городской суд Московской области взыскал с авиакомпании
«ВИМ-Авиа» более 175 тысяч рублей по первому иску от семьи, пострадавшей из-за задержки рейса авиакомпании.
Суд выиграли Сергей и Инесса Галь, которые вместе с несовершеннолетней дочерью по вине авиакомпании сутки провели в аэропорту Римини.
Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи, сообщил, что исковые требования составляли 869 тысяч рублей, однако итоговая сумма выплат оказалась почти в пять раз меньше.
Алексей Михальчик: «Подольский суд сегодня взыскал по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда на каждого члена семьи, то есть всего 150 тысяч рублей; по 625 рублей каждому члену семьи в качестве штрафа по нормам воздушного кодекса и 25 тысяч рублей на компенсацию расходов на представителей».
Адвокат также сообщил, что в рамках судебного разбирательства на банковский счет авиакомпании был наложен обеспечительный арест.
Веерные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в конце мая, а в сентябре перевозчик объявил о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.
СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела.
Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи, сообщил, что исковые требования составляли 869 тысяч рублей, однако итоговая сумма выплат оказалась почти в пять раз меньше.
Алексей Михальчик: «Подольский суд сегодня взыскал по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда на каждого члена семьи, то есть всего 150 тысяч рублей; по 625 рублей каждому члену семьи в качестве штрафа по нормам воздушного кодекса и 25 тысяч рублей на компенсацию расходов на представителей».
Адвокат также сообщил, что в рамках судебного разбирательства на банковский счет авиакомпании был наложен обеспечительный арест.
Веерные задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в конце мая, а в сентябре перевозчик объявил о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.
СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела.
Комментарии