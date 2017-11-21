СамТыИнвалид: звезды шоу-бизнеса жестко ответили оскорбившему инвалидов блогеру

Скандально известный блогер Максим Данилов снова оскандалился. Он заявил, что инвалиды — обуза для государства и позор для всей страны. Реакция последовала незамедлительно. Одни отвечали провокатору словом, другие ответили делом.
На своей странице в соцсети Данилов разместил видеообращение, на которое отреагировали не только простые люди, но и известные артисты. В стороне не смог остаться и певец Данко, который воспитывает особенного ребенка.
Максим Данилов — не единственный человек, который в категорической форме высказался о людях с ограниченными возможностями. Многие помнят, например, скандальный пост сына Владимира Вольфовича Жиринского, Игоря Лебедева, о девочке Василине Кнутсен, у которой от рождения нет рук.
Но и это не единичный случай подобных высказываний известных людей. Людмила Поргина, Мария Кожевникова, Эвелина Бледанс, Иосиф Пригожин, Катя Лель и другие звезды шоу-бизнеса не смогли остаться в стороне от скандального заявления блогера. Звезды российского шоу-бизнеса записали ответные видеообращения к Максиму Данилову с хештегом #СамТыИнвалид.
Скандалист Максим Данилов пришел в студию программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Сможет ли он ответить за свои слова и посмотреть в глаза тем, кого он так смело обозвал животными? Подробности — в выпуске.
Максим Данилов — не единственный человек, который в категорической форме высказался о людях с ограниченными возможностями. Многие помнят, например, скандальный пост сына Владимира Вольфовича Жиринского, Игоря Лебедева, о девочке Василине Кнутсен, у которой от рождения нет рук.
Но и это не единичный случай подобных высказываний известных людей. Людмила Поргина, Мария Кожевникова, Эвелина Бледанс, Иосиф Пригожин, Катя Лель и другие звезды шоу-бизнеса не смогли остаться в стороне от скандального заявления блогера. Звезды российского шоу-бизнеса записали ответные видеообращения к Максиму Данилову с хештегом #СамТыИнвалид.
Скандалист Максим Данилов пришел в студию программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Сможет ли он ответить за свои слова и посмотреть в глаза тем, кого он так смело обозвал животными? Подробности — в выпуске.
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