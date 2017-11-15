Оскорбивший инвалидов блогер ответил за свои слова в студии НТВ

Для скандально известного блогера Максима Данилова плачевно закончился поход в студию программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Ему пришлось ответить за свои недавние выпады в адрес инвалидов.
Максим Данилов: «Нужно ли помогать инвалидам или тем, кто по какой-то причине остался без рук, без ног? Я думаю, что нет… Эти люди позорят нас. Они не приносят обществу никакой пользы и являются обузой для нашего государства… Они уже не люди. Нужно помогать тем, кому нужна реальная помощь. Но каждый остается при своем мнении. Как говорит мой знакомый, инвалиды — это уже звери. И я с ним где-то соглашусь».
Реакция на слова Данилова последовала незамедлительно. Ему заочно отвечали и звезды, и обычные пользователи Интернета. Данилов пришел в студию «Специального выпуска», где ему пришлось посмотреть в глаза тем, кого он так смело обозвал животными. В какой-то момент съемка пошла не по сценарию. Подробности — в видео.
Этот выпуск программы выйдет в эфир на следующей неделе. «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» смотрите на НТВ с понедельника по четверг в 17:00.
Реакция на слова Данилова последовала незамедлительно. Ему заочно отвечали и звезды, и обычные пользователи Интернета. Данилов пришел в студию «Специального выпуска», где ему пришлось посмотреть в глаза тем, кого он так смело обозвал животными. В какой-то момент съемка пошла не по сценарию. Подробности — в видео.
Этот выпуск программы выйдет в эфир на следующей неделе. «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» смотрите на НТВ с понедельника по четверг в 17:00.
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