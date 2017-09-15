Сын Жириновского извинился за слова о девочке-инвалиде

Вокруг депутата Игоря Лебедева, являющегося сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского, разразился скандал после его слов о том, что девочке без рук не стоило появляться на свет. История наконец получила завершение — он принес извинение семье
девочки-инвалида.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев решил встретиться с матерью родившейся без рук девочки. Он пригласил многодетную маму Эльвиру к себе на чашку чая, чтобы поставить точку в длительном скандале.
Вместе с Эльмирой на Охотный Ряд к депутату приехал ее 14-летний сын Денис, который тоже является инвалидом. Лебедев принес извинение семье Кнутсен и поблагодарил за сдержанную реакцию во время поднявшейся шумихи. Он пообещал сделать все возможное, чтобы для семьи Кнутсен эта история закончилась как можно более благоприятно, пишет сайт «Комсомольской правды».
Игорь Лебедев: «Извините, что так все закрутилось. Я не хотел. Приношу свои извинения вам и в вашем лице всем людям с ограниченными возможностями и их близким».
Лебедев предложил Эльмире Кнутсен стать думским экспертом по проблемам инвалидов.
Игорь Лебедев: «Если вы готовы, мы хотели бы начать с вами сотрудничество. В свое время мы предлагали учредить должность уполномоченного при президенте РФ по правам инвалидов, потому что понимаем, что в нашем обществе, в нашей стране им живется тяжело. Будем исправлять эту ситуацию на законодательном уровне. Если вы не против, мы бы учли ваши советы и рекомендации».
В ответ женщина признала, что является далеким от политики человеком, но при этом выразила готовность к сотрудничеству. Она уже передала Лебедеву целый список просьб от родителей, которые растят детей с ограниченными возможностями.
Скандал вокруг Игоря Лебедева вспыхнул после его комментария под роликом в Сети. На записи маленькая девочка, родившаяся без рук, помогала себе есть ногами. Вице-спикер Госдумы под записью написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее». Его слова возмутили общественность и вызвали ожесточенную критику. За вице-спикера Госдумы вступился его отец — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он высказал мнение, что человечество пора спасать от огромного количества патологий.
Вместе с Эльмирой на Охотный Ряд к депутату приехал ее 14-летний сын Денис, который тоже является инвалидом. Лебедев принес извинение семье Кнутсен и поблагодарил за сдержанную реакцию во время поднявшейся шумихи. Он пообещал сделать все возможное, чтобы для семьи Кнутсен эта история закончилась как можно более благоприятно, пишет сайт «Комсомольской правды».
Игорь Лебедев: «Извините, что так все закрутилось. Я не хотел. Приношу свои извинения вам и в вашем лице всем людям с ограниченными возможностями и их близким».
Лебедев предложил Эльмире Кнутсен стать думским экспертом по проблемам инвалидов.
Игорь Лебедев: «Если вы готовы, мы хотели бы начать с вами сотрудничество. В свое время мы предлагали учредить должность уполномоченного при президенте РФ по правам инвалидов, потому что понимаем, что в нашем обществе, в нашей стране им живется тяжело. Будем исправлять эту ситуацию на законодательном уровне. Если вы не против, мы бы учли ваши советы и рекомендации».
В ответ женщина признала, что является далеким от политики человеком, но при этом выразила готовность к сотрудничеству. Она уже передала Лебедеву целый список просьб от родителей, которые растят детей с ограниченными возможностями.
Скандал вокруг Игоря Лебедева вспыхнул после его комментария под роликом в Сети. На записи маленькая девочка, родившаяся без рук, помогала себе есть ногами. Вице-спикер Госдумы под записью написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее». Его слова возмутили общественность и вызвали ожесточенную критику. За вице-спикера Госдумы вступился его отец — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он высказал мнение, что человечество пора спасать от огромного количества патологий.
Комментарии