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    При взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий. США, взрывы, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий

    При взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий

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    При взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий

    При взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий

    При взрыве на парфюмерной фабрике в США погиб рабочий

      В штате Нью-Йорк вспыхнула одна из крупнейших в США парфюмерных фабрик. По последним данным, погиб один человек — тело уже извлекли из-под завалов здания.

      Десятки человек получили травмы. Среди них семь спасателей. Очевидцы говорят, что прогремело несколько взрывов. На месте ЧП работают пожарные со всего округа.

      Местным жителям спасатели рекомендовали закрыть окна в домах — в дыму есть токсичные вещества.

      На косметической фабрике Нью-Виндзора производят лаки для ногтей, лосьоны, духи и многое другое. Ущерб пока не оценили.

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