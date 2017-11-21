При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

Несколько взрывов прогремело на косметической фабрике Verla Internationa в городе Нью-Виндзор , штат Нью-Йорк . После этого на предприятии начался пожар.

В результате инцидента пострадали 75 человек.



Спасатели эвакуировали работников фабрики. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах — дым может содержать токсичные вещества. На предприятии, где произошел пожар, производят лаки для ногтей, лосьоны, духи и другую продукцию.



Ущерб от пожара пока не оценили. Причины инцидента пока не установлены.

