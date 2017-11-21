Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  
    При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек. США, взрывы, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

    При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

    комментировать
    При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

    При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

    При взрывах на косметической фабрике в США пострадали 75 человек

      Несколько взрывов прогремело на косметической фабрике Verla Internationa в городе Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк. После этого на предприятии начался пожар.

      В результате инцидента пострадали 75 человек.

      Спасатели эвакуировали работников фабрики. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах — дым может содержать токсичные вещества. На предприятии, где произошел пожар, производят лаки для ногтей, лосьоны, духи и другую продукцию.

      Ущерб от пожара пока не оценили. Причины инцидента пока не установлены.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru