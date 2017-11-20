Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Глава Минкомсвязи оценил шансы легализации биткоина в России

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    Глава Минкомсвязи оценил шансы легализации биткоина в России

    Глава Минкомсвязи оценил шансы легализации биткоина в России

    Биткоин едва ли когда-либо будет узаконен в России, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

    Отвечая на вопросы в кулуарах «Молодежного форума», глава Минкомсвязи пояснил, что биткоин — «это некий зарубежный проект применения технологии блокчейн».

    Николай Никифоров: «Российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоин как некую правовую сущность в юрисдикции РФ, но применение технологии блокчейн, применение различных цифровых токенов, я думаю, вполне возможно».

    Ранее против легализации в России криптовалюты выступили Минфин и Минэкономразвития.

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