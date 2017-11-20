Перестрелку в «Москва-Сити» будет расследовать управление по особо важным делам

Уголовное дело о перестрелке в
«Москва-Сити» передано в управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК РФ.
Как сообщили в управлении, «по поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления».
Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу. Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован.
По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей Алексей Ивкин. Все они в больнице. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке задержаны шесть человек.
Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу. Источник в полиции рассказал, что в конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в Mercedes водителю и пассажирам — автомобиль был неправильно припаркован.
По некоторым данным, стрельбу устроили гости вечеринки в честь дня рождения криминального авторитета. Пострадали шесть человек — охранники и диджей Алексей Ивкин. Все они в больнице. Полиция не исключает, что среди нападавших также могут быть раненые. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке задержаны шесть человек.
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