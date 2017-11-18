После перестрелки в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Столичная полиция опрашивает свидетелей конфликта со стрельбой на территории комплекса
«Москва-Сити». Ведется расследование.
Сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве: «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ „Покушение на убийство двух и более лиц“».
Как сообщается на сайте ведомства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
По сведениям ТАСС, конфликт произошел на парковке комплекса «Москва-Сити». Охранники сделали замечание группе людей, находившихся в автомобиле Mercedes, из-за неправильной парковки. К пассажирам иномарки присоединились еще люди, и началась стрельба, предположительно, из травматического оружия.
Сообщается о шести пострадавших. В их числе двое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, двое сотрудников частного охранного предприятия и двое сотрудников заведения, где парковался Mercedes.
Ранее сообщалось, что в столице введен план «Перехват» для поиска злоумышленников, скрывшихся на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.
Как сообщается на сайте ведомства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
По сведениям ТАСС, конфликт произошел на парковке комплекса «Москва-Сити». Охранники сделали замечание группе людей, находившихся в автомобиле Mercedes, из-за неправильной парковки. К пассажирам иномарки присоединились еще люди, и началась стрельба, предположительно, из травматического оружия.
Сообщается о шести пострадавших. В их числе двое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, двое сотрудников частного охранного предприятия и двое сотрудников заведения, где парковался Mercedes.
Ранее сообщалось, что в столице введен план «Перехват» для поиска злоумышленников, скрывшихся на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.
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