Неизвестные злоумышленники второй раз за месяц осквернили Вечный огонь в киевском парке Славы.
Инцидент произошел ночью. Монумент залили цементом, а в центре установили крест. Как сообщают украинские СМИ, стражи порядка уже приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителей.
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют Вечный огонь в парке Славы.
7 ноября неизвестные также залили мемориал цементом. По факту повреждения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил тогда, что осквернение Вечного огня в Киеве является неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей. Лавров добавил, что «в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине».
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют Вечный огонь в парке Славы.
7 ноября неизвестные также залили мемориал цементом. По факту повреждения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил тогда, что осквернение Вечного огня в Киеве является неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей. Лавров добавил, что «в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине».
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