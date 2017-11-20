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    Вандалы снова залили цементом Вечный огонь в Киеве

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    Вандалы снова залили цементом Вечный огонь в Киеве

    Вандалы снова залили цементом Вечный огонь в Киеве

    Неизвестные злоумышленники второй раз за месяц осквернили Вечный огонь в киевском парке Славы.

    Инцидент произошел ночью. Монумент залили цементом, а в центре установили крест. Как сообщают украинские СМИ, стражи порядка уже приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителей.

    Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют Вечный огонь в парке Славы.

    смотретьВ Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь
    В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь
    7 ноября неизвестные также залили мемориал цементом. По факту повреждения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

    смотретьЛавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве
    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил тогда, что осквернение Вечного огня в Киеве является неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей. Лавров добавил, что «в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине».

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