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    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве. вандализм, Киев, Лавров, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

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    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

    Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве
    • Фото: hromadske.ua

      • Министр иностранных дел России прокомментировал повреждение мемориала в парке Славы в Киеве.

      Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на действия вандалов в Киеве. Неизвестные в парке Славы залили бетоном Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Министр иностранных дел России назвал это «неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей».

      Об осквернении мемориала сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления. Пока вандалов найти не удалось. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

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