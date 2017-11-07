Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

Министр иностранных дел России прокомментировал повреждение мемориала в парке Славы в Киеве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на действия вандалов в Киеве. Неизвестные в парке Славы залили бетоном Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Министр иностранных дел России назвал это «неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей».
Об осквернении мемориала сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления. Пока вандалов найти не удалось. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
Об осквернении мемориала сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления. Пока вандалов найти не удалось. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
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