В Киеве вандалы залили Вечный огонь цементом

В парке Славы в Киеве неизвестные залили цементом мемориал Вечный огонь, посвященный Великой Отечественной войне.
Во вторник утром в полицию обратился прохожий, который заметил, что Вечный огонь был поврежден. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Вечный огонь был залит цементом. Возле мемориала неизвестные вандалы оставили еще восемь ведер.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, передает украинский телеканал «Эспрессо».
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют этот монумент в парке Славы. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала. Тогда было возбуждено дело по статье «Кража». А в октябре под Харьковом вандалы разбили мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, передает украинский телеканал «Эспрессо».
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют этот монумент в парке Славы. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала. Тогда было возбуждено дело по статье «Кража». А в октябре под Харьковом вандалы разбили мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны.
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