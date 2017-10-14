Под Харьковом вандалы разбили мемориал воинам Великой Отечественной войны

В городе Чугуев в Харьковской области на территории парка «Славы» вандалы повредили мемориальную доску, посвященную павшим во время Великой Отечественной войны.
Правоохранители разыскивают вандалов, которые разбили мемориальную доску в украинском городе Чугуев, пишет «Сегодня». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущество» УК Украины. Виновникам может грозить до трех лет лишения свободы.
Пресс-службе управления Нацполиции по Харьковской области: «Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпали несколько букв, также были повреждены две мраморные облицовочные плитки».
Отметим, что в последние годы на Украины участились случаи вандализма в отношении монументов, посвященным советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Пресс-службе управления Нацполиции по Харьковской области: «Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпали несколько букв, также были повреждены две мраморные облицовочные плитки».
Отметим, что в последние годы на Украины участились случаи вандализма в отношении монументов, посвященным советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
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