Конгресс США не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Конгресс США не нашел доказательств тайных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Более того, в ходе расследования не обнаружено никаких свидетельств вмешательства Кремля в выборы 2016 года.
В эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц заявил, что им удалось сделать большой шаг вперед после появления свидетельств министра юстиции Джеффа Сешнса.
Джейсон Чаффетц, конгрессмен: «Он был эмоционален и настаивал на том, что не лгал. Я по-прежнему не вижу свидетельств сговора, о котором твердят демократы».
Более того, по мнению Чаффетца, Демократическая партия дискредитировала себя своими заявлениями.
Джейсон Чаффетц: «Пока Хиллари Клинтон будет это все олицетворять, я считаю, что большая часть страны будет сторониться и отвергать их».
Напомним, Джеффу Сешнсу не раз приходилось оправдываться, рассказывая о встречах с занимавшим ранее пост посла России в США Сергеем Кисляком. На слушаниях в Сенате Сешнс отверг предположения о том, что он мог ввести в заблуждение Конгресс по поводу контактов предвыборного штаба в Дональда Трампа с представителями России в 2016 году.
Россия неоднократно опровергала все приписываемые обвинения во вмешательстве в американскую избирательную компанию. А в МИД РФ сравнивали ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напоминал, что работа дипломата как раз и заключается в том, чтобы встречаться и разговаривать с людьми.
Джейсон Чаффетц, конгрессмен: «Он был эмоционален и настаивал на том, что не лгал. Я по-прежнему не вижу свидетельств сговора, о котором твердят демократы».
Более того, по мнению Чаффетца, Демократическая партия дискредитировала себя своими заявлениями.
Джейсон Чаффетц: «Пока Хиллари Клинтон будет это все олицетворять, я считаю, что большая часть страны будет сторониться и отвергать их».
Напомним, Джеффу Сешнсу не раз приходилось оправдываться, рассказывая о встречах с занимавшим ранее пост посла России в США Сергеем Кисляком. На слушаниях в Сенате Сешнс отверг предположения о том, что он мог ввести в заблуждение Конгресс по поводу контактов предвыборного штаба в Дональда Трампа с представителями России в 2016 году.
Россия неоднократно опровергала все приписываемые обвинения во вмешательстве в американскую избирательную компанию. А в МИД РФ сравнивали ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напоминал, что работа дипломата как раз и заключается в том, чтобы встречаться и разговаривать с людьми.
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