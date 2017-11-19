Массовая драка произошла на севере Москвы, есть пострадавшие

Конфликт между двумя группами молодых людей произошел в кафе на севере Москвы. Словесная перепалка переросла в массовую драку.
Пресс-служба ГУ МВД России по Москве: «Около 20:50 поступило сообщение о том, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт около дома 13 по Дмитровскому шоссе».
В результате конфликта пострадали два человека, они были госпитализированы, сообщает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов задержали остальных участников драки. Их доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
В конце сентября полицейские пресекли потасовку возле торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы. Тогда работавший в торговом центре гражданин Таджикистана заявил, что его якобы избили охранники. За него решили вступиться земляки, в результате чего и произошел конфликт. В МВД сообщили, что после драки в территориальные отделы полиции доставили более 90 человек. НТВ публиковал запись штурма мигрантами ТЦ «Москва».
В результате конфликта пострадали два человека, они были госпитализированы, сообщает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов задержали остальных участников драки. Их доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
В конце сентября полицейские пресекли потасовку возле торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы. Тогда работавший в торговом центре гражданин Таджикистана заявил, что его якобы избили охранники. За него решили вступиться земляки, в результате чего и произошел конфликт. В МВД сообщили, что после драки в территориальные отделы полиции доставили более 90 человек. НТВ публиковал запись штурма мигрантами ТЦ «Москва».
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