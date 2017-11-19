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    К поискам исчезнувшей аргентинской подлодки присоединились 6 стран

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    К поискам исчезнувшей аргентинской подлодки присоединились 6 стран

    К поискам исчезнувшей аргентинской подлодки присоединились 6 стран

    США направят на поиски аргентинской подлодки три глубоководных аппарата в сопровождении специалистов. К поискам также присоединились Чили, Уругвай, Перу, Бразилия и Великобритания.

    Как передает Associated Press, площадь поисковой операции увеличена вдвое благодаря помощи шести государств.

    Поисками пропавшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» заняты корабли и суда, которые направили Чили, Уругвай, Перу и Бразилия. Великобритания отправила в зону поисков полярное судно HMS Protector. А NASA снарядило на поиски самолет P-3 Orion, который используется для научных исследований Антарктиды.

    В воскресенье из США в Аргентину военно-транспортными самолетами доставят спасательную камеру Мак-Кенна и беспилотный батискаф. А позже в сопровождении специалистов прибудет спасательный модуль PRM, который способен эвакуировать с подлодки до 16 моряков одновременно.

    смотретьАргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки
    Аргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки
    Напомним, подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду в момент перехода с базы ВМС Аргентины «Ушуайя» в место постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата». На ее борту находится экипаж из 44 моряков. Президент Аргентины согласился принять международную помощь для расширения зоны поисковой операции.

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