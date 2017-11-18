Аргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки

Президент Аргентины согласился принять международную помощь для расширения зоны поисков подводной лодки, исчезнувшей в среду.
Маурисио Макри, президент Аргентины: «Мы обязаны использовать все национальные и международные ресурсы, которые будут необходимы для обнаружения подлодки „Сан-Хуан“ как можно скорее».
Сообщение об этом размещено на странице аргентинского лидера в Twitter.
Власти Чили уже направили в Аргентину самолет наблюдения для помощи в поиске военной подводной лодки « Сан-Хуан». В район поисков также направляется корабль ВМС Великобритании HMS Protector для оказания помощи, пишет ТАСС.
А представители NASA заявили, что к поисковой операции присоединился модифицированный самолет P-3 Orion, который находился в Аргентине для проведения исследований в Антарктике. Специалисты утверждают, что этот исследовательский самолет оснащен оборудованием, способным обнаружить подлодку даже в том случае, если она затонула.
Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан», на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находится экипаж из 44 моряков. Ведется поисковая операция.
Сообщение об этом размещено на странице аргентинского лидера в Twitter.
Estamos comprometidos a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar al submarino ARA San Juan lo antes posible.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 ноября 2017 г.
Власти Чили уже направили в Аргентину самолет наблюдения для помощи в поиске военной подводной лодки « Сан-Хуан». В район поисков также направляется корабль ВМС Великобритании HMS Protector для оказания помощи, пишет ТАСС.
А представители NASA заявили, что к поисковой операции присоединился модифицированный самолет P-3 Orion, который находился в Аргентине для проведения исследований в Антарктике. Специалисты утверждают, что этот исследовательский самолет оснащен оборудованием, способным обнаружить подлодку даже в том случае, если она затонула.
Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан», на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находится экипаж из 44 моряков. Ведется поисковая операция.
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