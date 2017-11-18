Эрдоган отказался принимать извинения НАТО за скандал на учениях

Президент Турции заявил, что не считает исчерпанным инцидент со своим портретом на стенде с «условными противниками» НАТО во время учений в Норвегии.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в данном случае одних извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой, передает Reuters.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы все видели неуважительное поведение на учениях НАТО. Есть ошибки, которые совершаются не дураками, а только негодяями».
При это Эрдоган не стал уточнять, чего именно он требует от Норвегии и НАТО.
Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и Эрдоган. После этого турецкие власти приняли решение об отзыве 40 солдат, принимающих участие в учениях.
Перед Анкарой уже извинились генсек НАТО Йенс Столтенберг и Минобороны Норвегии. При этом подчеркивалось, что скандал стал «результатом действий одного человека и не отражают позицию НАТО», а виновник инцидента был немедленно отстранен от учений.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы все видели неуважительное поведение на учениях НАТО. Есть ошибки, которые совершаются не дураками, а только негодяями».
При это Эрдоган не стал уточнять, чего именно он требует от Норвегии и НАТО.
Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и Эрдоган. После этого турецкие власти приняли решение об отзыве 40 солдат, принимающих участие в учениях.
Перед Анкарой уже извинились генсек НАТО Йенс Столтенберг и Минобороны Норвегии. При этом подчеркивалось, что скандал стал «результатом действий одного человека и не отражают позицию НАТО», а виновник инцидента был немедленно отстранен от учений.
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