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    Эрдоган отказался принимать извинения НАТО за скандал на учениях

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    • Фото: Reuters / Assotiated Press
    Эрдоган отказался принимать извинения НАТО за скандал на учениях

    Эрдоган отказался принимать извинения НАТО за скандал на учениях

    Эрдоган отказался принимать извинения НАТО за скандал на учениях
  • Фото: Reuters / Assotiated Press

    • Президент Турции заявил, что не считает исчерпанным инцидент со своим портретом на стенде с «условными противниками» НАТО во время учений в Норвегии.

    Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в данном случае одних извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой, передает Reuters.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы все видели неуважительное поведение на учениях НАТО. Есть ошибки, которые совершаются не дураками, а только негодяями».

    При это Эрдоган не стал уточнять, чего именно он требует от Норвегии и НАТО.

    смотретьГенсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях
    Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях
    Напомним, организаторы учений НАТО «Трехзубое копье 2017» в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса, на котором в том числе были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и Эрдоган. После этого турецкие власти приняли решение об отзыве 40 солдат, принимающих участие в учениях.

    Перед Анкарой уже извинились генсек НАТО Йенс Столтенберг и Минобороны Норвегии. При этом подчеркивалось, что скандал стал «результатом действий одного человека и не отражают позицию НАТО», а виновник инцидента был немедленно отстранен от учений.

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