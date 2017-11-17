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    Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях

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    Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях

    Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях

    Генеральный секретарь НАТО и министр обороны Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом на учениях «Трехзубое копье 2017».

    Йенс Столтенберг подчеркнул, что знает о скандале, произошедшем на учениях НАТО в норвежском Ставангере, и извинился за нанесенное оскорбление. При этом он отметил, что инцидент стал «результатом действий одного человека и не отражают позицию НАТО».

    По словам генсека НАТО, виновником ЧП стал не сотрудник Альянса, а гражданский контрактник, прикомандированный Норвегией. Он был немедленно отстранен от учений.

    В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что инцидент не отражает точку зрения его страны. Турцию министр обороны назвал важным членом НАТО, с которым Норвегия намерена поддерживать хорошие отношения, передает РИА Новости.

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    Напомним, ранее стало известно, что организаторы учений НАТО в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса. На нем были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого Анкара приняла решение об отзыве 40 турецких солдат, принимающих участие в учениях НАТО.

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