Генсек НАТО и Норвегия извинились перед Турцией за оскорбление на учениях

Генеральный секретарь НАТО и министр обороны Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом на учениях «Трехзубое копье 2017».
Йенс Столтенберг подчеркнул, что знает о скандале, произошедшем на учениях НАТО в норвежском Ставангере, и извинился за нанесенное оскорбление. При этом он отметил, что инцидент стал «результатом действий одного человека и не отражают позицию НАТО».
По словам генсека НАТО, виновником ЧП стал не сотрудник Альянса, а гражданский контрактник, прикомандированный Норвегией. Он был немедленно отстранен от учений.
В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что инцидент не отражает точку зрения его страны. Турцию министр обороны назвал важным членом НАТО, с которым Норвегия намерена поддерживать хорошие отношения, передает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что организаторы учений НАТО в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса. На нем были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого Анкара приняла решение об отзыве 40 турецких солдат, принимающих участие в учениях НАТО.
По словам генсека НАТО, виновником ЧП стал не сотрудник Альянса, а гражданский контрактник, прикомандированный Норвегией. Он был немедленно отстранен от учений.
В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что инцидент не отражает точку зрения его страны. Турцию министр обороны назвал важным членом НАТО, с которым Норвегия намерена поддерживать хорошие отношения, передает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что организаторы учений НАТО в Норвегии установили стенд с условными противниками Альянса. На нем были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого Анкара приняла решение об отзыве 40 турецких солдат, принимающих участие в учениях НАТО.
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