Эрдоган обвинил Вашингтон в финансировании боевиков ИГИЛ в Сирии

Политика США в Сирии завела в тупик решение вопросов, которые поддавались простому урегулированию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В выступление турецкого лидера показал телеканал NTV. По словам Эрдогана, большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, Америка не сдержала.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Нас расстроило то, что США не сдержали большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, и мы не хотим, чтобы Африн пал жертвой этой же игры. Проблемы, которые мы могли легко решить как союзники, со стороны США настойчиво заводились в тупик: в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре».
При этом Эрдоган отметил, что Турция, Россия и Иран «достигли серьезных успехов в сближении своих позиций» по вопросу Идлиба, «операция в котором (предусматривающая создание зон деэскалации — прим. НТВ.Ru) идет по плану».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Африн же для нас является очень важным пограничным регионом, и его нужно очистить от террористического „Демократического союза“ (эта партия признана Анкарой экстремистской — прим. НТВ.Ru)».
Кроме того, турецкий лидер заявил, что США финансируют запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» в Сирии. По словам Эрдогана, Америка обманула и разочаровала, выделив боевикам «кучу долларов».
Реджеп Тайип Эрдоган: «США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГИЛ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке».
Эрдоган подчеркнул, что Соединенные Штаты обещали вывести из освобожденных районов силы самообороны сирийских курдов, которую в стране считают террористической организацией, однако этого так и не произошло, причем даже смена главы Белого дома не изменила ситуацию.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Нас расстроило то, что США не сдержали большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, и мы не хотим, чтобы Африн пал жертвой этой же игры. Проблемы, которые мы могли легко решить как союзники, со стороны США настойчиво заводились в тупик: в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре».
При этом Эрдоган отметил, что Турция, Россия и Иран «достигли серьезных успехов в сближении своих позиций» по вопросу Идлиба, «операция в котором (предусматривающая создание зон деэскалации — прим. НТВ.Ru) идет по плану».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Африн же для нас является очень важным пограничным регионом, и его нужно очистить от террористического „Демократического союза“ (эта партия признана Анкарой экстремистской — прим. НТВ.Ru)».
Кроме того, турецкий лидер заявил, что США финансируют запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» в Сирии. По словам Эрдогана, Америка обманула и разочаровала, выделив боевикам «кучу долларов».
Реджеп Тайип Эрдоган: «США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГИЛ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке».
Эрдоган подчеркнул, что Соединенные Штаты обещали вывести из освобожденных районов силы самообороны сирийских курдов, которую в стране считают террористической организацией, однако этого так и не произошло, причем даже смена главы Белого дома не изменила ситуацию.
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