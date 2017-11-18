Киркоров поздравил с венчанием Пугачёву и Галкина

Знаменитости и поклонники поздравляют Аллу Пугачёву и Максима Галкина, которые решили обвенчаться через шесть лет после заключения брака.
ВЕНЧАНИЕ! Великий светлый день у моих любимых Аллы и Максима! Первый раз в жизни по Промыслу Божьему оказался шафером и держал корону над головой жениха! Это так ответственно, так волнительно и так трогательно!❤️ Счастье поцеловать и подержать на ручках свою крёстную дочку Лизу, счастье видеть любимую семью гармоничной, сплочённой и солнечной! Поздравляем, целуем, Храни Вас Бог! #игорьниколаев @uliaveronika @alla_orfey @maxgalkinru #лизагалкина #гарригалкин #клаваземцова #аллапугачева #максимгалкин #юлияпроскурякова
В свою очередь бывший муж Примадонны Филипп Кирокоров пожелал Галкину и Пугачёвой счастья, любви и мира.
Дорогие мои Алла и Максим! Поздравляю вас с этим БОЛЬШИМ И ВЕЛИКИМ Днем Вашей Счастливой Жизни!!! Счастья Вам, Любви, на долгие годы от всего сердца!!! Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям, и конечно, полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!! Ваш, Филипп ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Поздравил знаменитую пару и Александр Буйнов.
Венчание…великое таинство… На этой неделе заключился еще один брак на небесах! Было очень тепло на душе и радостно за Аллу и Максима.Да прибудет Господь с вами,счастья вашей семье! Потом посидели дома,и я там был,мед-пиво пил и… все попало куда надо! А я работал фотографом. #buinov #москва #россия #максимгалкин #аллапугачева #буйнов #венчание #праздник #хорошеенастроение #храм #красивыелюди #хорошийвечер #светлыелица #красивыедевушки #хорошотокак #душевно #женихиневеста #детиэтосчастье #гости #хорошовместе #украина #харьков #киев #одесса #любовь #питер #екатеринбург #ура #
К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники таланта Пугачёвой и Галкина.
Ранее сегодня стало известно, что Алла Пугачёва и Максим Галкин получили церковное благословение своего брака, зарегистрированного еще в 2011 году. На церемонии в подмосковном храме присутствовали их дети — Гарри и Елизавета.
При этом сама Примадонна призналась, что всю оставшуюся жизнь будет каяться за первое венчание (с Филиппом Киркоровым в 1994 году), назвав этот поступок спонтанным и необдуманным. При этом Пугачёва подчеркнула, что венчание с Галкиным стало «осмысленным и праведным действом во имя любви и верности».
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